В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта
В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта
В понедельник погода на полуострове будет определяться циклоном, образовавшимся на вершине волны холодного полярного фронта – ожидаются дожди, местами очень... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться циклоном, образовавшимся на вершине волны холодного полярного фронта – ожидаются дожди, местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, днем местами сильный. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18.В Севастополе облачно. Дождь, утром, днем временами сильный. Ветер южный 15-20 м/с, во второй половине дня западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
