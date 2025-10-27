Рейтинг@Mail.ru
В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта
В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта
В понедельник погода на полуострове будет определяться циклоном, образовавшимся на вершине волны холодного полярного фронта – ожидаются дожди, местами очень... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T00:01
2025-10-27T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться циклоном, образовавшимся на вершине волны холодного полярного фронта – ожидаются дожди, местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, днем местами сильный. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18.В Севастополе облачно. Дождь, утром, днем временами сильный. Ветер южный 15-20 м/с, во второй половине дня западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта

В Крыму в понедельник местами ожидаются очень сильные дожди и порывистый холодный ветер

00:01 27.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться циклоном, образовавшимся на вершине волны холодного полярного фронта – ожидаются дожди, местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +16, днем +16…+19 градусов, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Дождь, днем местами сильный. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе облачно. Дождь, утром, днем временами сильный. Ветер южный 15-20 м/с, во второй половине дня западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Предтеча ноября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
 
