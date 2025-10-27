https://crimea.ria.ru/20251027/v-donetske-dve-zhenschiny-pogibli-i-odna-postradala-pri-atake-ukrainskikh-bpla-1150459314.html
В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА
В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА
2025-10-27T09:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В результате ударов украинских беспилотников по Донецку погибли две женщины, еще одна девушка госпитализирована. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Также после атаки украинских дронов в больницу с ранениями попала 19-летняя девушка. О ее состоянии не сообщается. Утром в понедельник стало известно, что украинские БПЛА атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены.Кроме того, стало известно, что после атак ВСУ на Белгородскую область, которую боевики совершили накануне вечером, количество пострадавших увеличилось до 23.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников атаковали МосквуУкраинская мина пробила крышу школы в КаховкеВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА
