Рейтинг@Mail.ru
В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/v-donetske-dve-zhenschiny-pogibli-i-odna-postradala-pri-atake-ukrainskikh-bpla-1150459314.html
В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА
В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА
В результате ударов украинских беспилотников по Донецку погибли две женщины, еще одна девушка госпитализирована. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T09:06
2025-10-27T09:06
донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
новые регионы россии
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918767_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_a406929aa2af78c13cecdb5e59ce6f45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В результате ударов украинских беспилотников по Донецку погибли две женщины, еще одна девушка госпитализирована. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Также после атаки украинских дронов в больницу с ранениями попала 19-летняя девушка. О ее состоянии не сообщается. Утром в понедельник стало известно, что украинские БПЛА атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены.Кроме того, стало известно, что после атак ВСУ на Белгородскую область, которую боевики совершили накануне вечером, количество пострадавших увеличилось до 23.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников атаковали МосквуУкраинская мина пробила крышу школы в КаховкеВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
донецк
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918767_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_20960d4e43fd7fdef80ba049a42c78e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новые регионы россии, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА

Две женщины погибли и одна пострадала после атаки ВСУ на Донецк – Пушилин

09:06 27.10.2025
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В результате ударов украинских беспилотников по Донецку погибли две женщины, еще одна девушка госпитализирована. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Ночью в результате атаки БПЛА противника в Ленинском районе Донецка погибли две женщины 1927 и 1953 года рождения. Соболезную родным и близким погибших", – сказано в сообщении.
Также после атаки украинских дронов в больницу с ранениями попала 19-летняя девушка. О ее состоянии не сообщается.
Утром в понедельник стало известно, что украинские БПЛА атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены.
Кроме того, стало известно, что после атак ВСУ на Белгородскую область, которую боевики совершили накануне вечером, количество пострадавших увеличилось до 23.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Десятки беспилотников атаковали Москву
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
 
ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинНовые регионы РоссииАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
09:49Футболиста "Зенита" попытались похитить в Петербурге
09:30Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
09:23Пригород Симферополя обесточен из-за аварии
09:06В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА
08:47В Симферополе массовое отключение воды из-за аварий
08:27Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя
08:12Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму
07:57Один человек погиб и 23 ранены в Белгородской области в воскресенье
07:45Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
07:27Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона
07:20Крымский мост – информация на утро понедельника
06:58Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые
06:42В Севастополе непогода частично остановила катера
06:31Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем
06:07Десятки беспилотников атаковали Москву
00:01В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта
00:00Какой сегодня праздник: 27 октября
23:14Маленькая певица из Крыма прошла в финал конкурса "Ты супер!"
22:06Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Лента новостейМолния