27.10.2025
Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней
Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней
Научные и образовательные организации смогут быстрее получать аккредитацию Роспатента для проведения экспертизы изобретений и полезных моделей. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T11:11
2025-10-27T11:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Научные и образовательные организации смогут быстрее получать аккредитацию Роспатента для проведения экспертизы изобретений и полезных моделей. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.По его словам, новый порядок сокращает срок рассмотрения обращений до 13 рабочих дней. Это позволит специалистам быстрее оценивать уникальность и новизну разработок, а также ускорит запуск инноваций и оформление патентов.Вице премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко напомнил, что была проведена масштабная реформа системы контроля и надзора. Ее основная цель – снизить административную нагрузку на предпринимателей.По его словам, все проверки теперь оцифрованы и доступны в режиме реального времени в единой информационной системе. Кроме того, запущен удобный сервис досудебного обжалования на портале госуслуг, где любой предприниматель может подать жалобу на действия контролирующих органов буквально в несколько кликов."Мы пересмотрели все нормы и правила, которые бизнес должен соблюдать при ведении предпринимательской деятельности. Во-первых, мы проинвентаризировали все эти правила. Во-вторых, устаревшие или излишние мы просто-напросто отменили. Это 143 тысячи различного рода норм и правил. Чтобы понимали объемы, это более 12 тысяч нормативно-правых актов мы отменили", – добавили Григоренко.Реформа также предусматривает переход к дистанционным форматам контроля. Уже запущено мобильное приложение, с помощью которого проведено свыше трех тысяч проверочных мероприятий.Ранее сообщалось, что Госдума в шестой раз планирует снизить лимит для освобождения от НДС и ввести единую ставку 5% на игорный бизнес во всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегреваФедеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций"Сделано в России": как поддерживают отечественный бизнес
Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней

Правительство сократило сроки аккредитации Роспатента и снизило давление на бизнес

11:11 27.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Научные и образовательные организации смогут быстрее получать аккредитацию Роспатента для проведения экспертизы изобретений и полезных моделей. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
По его словам, новый порядок сокращает срок рассмотрения обращений до 13 рабочих дней. Это позволит специалистам быстрее оценивать уникальность и новизну разработок, а также ускорит запуск инноваций и оформление патентов.
"Президент подчеркивал, что нормативная база должна быть четкой, понятной, достаточно необременительной для бизнеса. Для этого правительство совершенствует и контрольно-надзорную деятельность, чтобы одновременно выполнить две задачи. Это создание благоприятных условий для частной инициативы и защита интересов людей, обеспечение высокого качества товаров и услуг, предупреждение возможных рисков", – отметил Мишустин.
Вице премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко напомнил, что была проведена масштабная реформа системы контроля и надзора. Ее основная цель – снизить административную нагрузку на предпринимателей.
По его словам, все проверки теперь оцифрованы и доступны в режиме реального времени в единой информационной системе. Кроме того, запущен удобный сервис досудебного обжалования на портале госуслуг, где любой предприниматель может подать жалобу на действия контролирующих органов буквально в несколько кликов.
"Мы пересмотрели все нормы и правила, которые бизнес должен соблюдать при ведении предпринимательской деятельности. Во-первых, мы проинвентаризировали все эти правила. Во-вторых, устаревшие или излишние мы просто-напросто отменили. Это 143 тысячи различного рода норм и правил. Чтобы понимали объемы, это более 12 тысяч нормативно-правых актов мы отменили", – добавили Григоренко.
Он также подчеркнул, что теперь проверки назначаются только в случае, если есть реальные основания – признаки возможного нарушения. В результате количество проверок снизилось более чем в четыре раза по сравнению с 2019 годом: с 1,5 млн до 390 тысяч. Эффективность таких проверок, напротив, выросла – нарушения подтверждаются в 87% случаев.
Реформа также предусматривает переход к дистанционным форматам контроля. Уже запущено мобильное приложение, с помощью которого проведено свыше трех тысяч проверочных мероприятий.
Ранее сообщалось, что Госдума в шестой раз планирует снизить лимит для освобождения от НДС и ввести единую ставку 5% на игорный бизнес во всей стране.
