Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю

Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю

2025-10-27T10:53

2025-10-27T10:53

2025-10-27T12:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли семь человек и больше 20 получили ранения. Об этом сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции."В период с 20 по 26 октября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП", – сказано в сообщении.Правоохранители уточнили, что в авариях погибли семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Еще 22 получили ранения различной степени тяжести.Семь дорожно-транспортных происшествий произошли с участием пешеходов. В результате погиб один человек, шесть пострадали."Также пресечено 173 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в период с 6 по 12 октября на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедистаВ Севастополе водитель мопеда попал под колеса MercedesДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в суд

