Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю - РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251027/sem-chelovek-pogibli-na-dorogakh-kryma-za-nedelyu-1150460780.html
Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю
Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю
За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли семь человек и больше 20 получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T10:53
2025-10-27T12:22
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
происшествия
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли семь человек и больше 20 получили ранения. Об этом сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции."В период с 20 по 26 октября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП", – сказано в сообщении.Правоохранители уточнили, что в авариях погибли семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Еще 22 получили ранения различной степени тяжести.Семь дорожно-транспортных происшествий произошли с участием пешеходов. В результате погиб один человек, шесть пострадали."Также пресечено 173 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в период с 6 по 12 октября на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних.
дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, происшествия, новости крыма, крым
Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю

В Крыму за неделю в 22 ДТП погибли семь человек - Госавтоинспекция

10:53 27.10.2025 (обновлено: 12:22 27.10.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли семь человек и больше 20 получили ранения. Об этом сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции.
"В период с 20 по 26 октября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП", – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что в авариях погибли семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Еще 22 получили ранения различной степени тяжести.
Семь дорожно-транспортных происшествий произошли с участием пешеходов. В результате погиб один человек, шесть пострадали.
"Также пресечено 173 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в период с 6 по 12 октября на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних.
ДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция КрымаПроисшествияНовости КрымаКрым
 
