Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО

Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО

2025-10-27T14:55

2025-10-27T14:55

2025-10-27T15:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О ветеранах", устанавливающие статус ветерана боевых действий лицам, заключавшим в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с министерством обороны РФ и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Закон также распространяет на указанных лиц гарантии по установлению им ежемесячной денежной выплаты территориальными органами Соцфонда со дня их признания ветеранами боевых действий в беззаявительном порядке.Кроме того, в статью 231 закона "О ветеранах" вносятся изменения, уточняющие порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам (инвалидам) боевых действий из числа военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, которые в ходе СВО занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.Документом также определяется, что порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливается правительством РФ.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее сообщалось, что ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВОДобровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВОВетеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес

