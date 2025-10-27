Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/putin-podpisal-popravki-v-zakone-o-statuse-uchastnikov-svo-1150466944.html
Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О ветеранах", устанавливающие статус ветерана боевых действий лицам, заключавшим в период с 1 октября РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T14:55
2025-10-27T15:23
новости
владимир путин (политик)
новости сво
участники сво
ветераны сво
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150109722_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_486a6d256f29e4313216c3efe543f7c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О ветеранах", устанавливающие статус ветерана боевых действий лицам, заключавшим в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с министерством обороны РФ и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Закон также распространяет на указанных лиц гарантии по установлению им ежемесячной денежной выплаты территориальными органами Соцфонда со дня их признания ветеранами боевых действий в беззаявительном порядке.Кроме того, в статью 231 закона "О ветеранах" вносятся изменения, уточняющие порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам (инвалидам) боевых действий из числа военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, которые в ходе СВО занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.Документом также определяется, что порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливается правительством РФ.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее сообщалось, что ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВОДобровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВОВетеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150109722_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_d3967e6a8ac97ded67f7d42481f0b48a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), новости сво, участники сво, ветераны сво, закон и право
Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО

Заключившим контракт до сентября 2023 установили статус ветерана боевых действий

14:55 27.10.2025 (обновлено: 15:23 27.10.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе. - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О ветеранах", устанавливающие статус ветерана боевых действий лицам, заключавшим в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с министерством обороны РФ и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Закон также распространяет на указанных лиц гарантии по установлению им ежемесячной денежной выплаты территориальными органами Соцфонда со дня их признания ветеранами боевых действий в беззаявительном порядке.
"Также законом предусматривается предоставление мер социальной поддержки, установленных законом "О ветеранах", вышеуказанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач", - говорилось в заключении комитета Совета Федерации по обороне.
Кроме того, в статью 231 закона "О ветеранах" вносятся изменения, уточняющие порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам (инвалидам) боевых действий из числа военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, которые в ходе СВО занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
Документом также определяется, что порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливается правительством РФ.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее сообщалось, что ветеран СВО, участник кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
 
НовостиВладимир Путин (политик)Новости СВОУчастники СВОВетераны СВОЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности
17:02В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги
16:47В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
16:31В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села
16:15Крым примет участие в юбилейном "Большом этнографическом диктанте"
15:44Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
15:16Армия России продолжает уничтожать окруженные группировки ВСУ
14:55Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
14:45МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений
14:27В Ялте включили отопление
13:52Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония
13:45Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки
13:44Экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины
13:22Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
13:06Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
12:41В Севастополе открыли рейд
12:39Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
12:30Часть Симферополя осталась без света
12:21Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
11:53В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения
Лента новостейМолния