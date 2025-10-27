https://crimea.ria.ru/20251027/otdokhnut-s-polzoy-kuda-poyti-s-detmi-v-krymu-na-osennikh-kanikulakh-1150470299.html

Отдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулах

Отдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулах

Школьные каникулы вызывают у родителей вздох облегчения: не надо мучить чадо вставаниями по утрам. Но появляются и новые заботы: как сделать так, чтобы ребенок... РИА Новости Крым, 27.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Школьные каникулы вызывают у родителей вздох облегчения: не надо мучить чадо вставаниями по утрам. Но появляются и новые заботы: как сделать так, чтобы ребенок не просидел свободные осенние дни за телефоном, а его отдых оказался полезным как для ума, так и для тела и души. РИА Новости Крым поможет вам развлечь детей на каникулах.По горам, по доламПервый вариант – мини-походы. Ходить в них можно в любом районе Крыма. В Керчи – к грязевым вулканам, в Белогорском районе – к Овечьему гроту и на Белую скалу. На Южном берегу после засушливого лета "Заповедный Крым" снова открыл свои тропы для любителей турпоходов. А в Симферопольском районе можно показать ребенку (и себе) древние замершие вулканы, такие сейчас действуют на Гавайях и в Исландии.В Бахчисарайском районе также немало мест, где можно прогуляться. Одна из легких прогулок для всех возрастов - гора Крокодил возле Танкового. С его "спины" видна вся живописная долина. Или же можно выбрать более цивилизованный отдых – посетить поселок Научное, там же сходить на астрономическую экскурсию.Все в сад – Никитский ботанический и другиеБлиже к цивилизации - пусть и древней – городище Неаполь Скифский. Там можно узнать о древних народах, а бонусом будет отличный вид с Петровских скал на весь Симферополь.Ялта радует новыми парками. Похорошела Алупка – Милютинский парк и отреставрированный центр Алупки ждут гостей. А там и до Воронцовского парка недалеко. Его тоже уже почти отремонтировали.А по другую сторону Ялты есть Никитский сад, в котором сейчас открылся традиционный ноябрьский бал хризантем.А вот в Детский парк в Симферополе лучше идти после 1 ноября: к этой дате его обещают открыть после ремонта, как и зооуголок. А вот парк им. Шевченко на ул. Севастопольской уже давно сияет новыми качелями-каруселями, велосипедными дорожками.Центр Евпатории и Бахчисарая и сами как музей под открытым небом. Старые улочки, уютные кофейни, этнические традиции, а Ханский дворец практически отреставрирован. Есть куда сходить и что увидеть, например работающую аптеку-музей в Евпатории или мастерскую медника в Бахчисарае.А интровертам можно найти себе развлечение по душе вне дома - поехать на любой песчаный пляж с термосом и бутербродами и устроить перекус на берегу моря. Заодно и чаек покормить. Только помните, что любым птицам хлеб вреден, а лучше взять для них свежей рыбы или зерна. А вдруг к вам на пикник прилетит Валерий – настоящий друг кота Мостика.Ближе к природе поможет стать какой-либо из зоопарков. И если в Бахчисарае, Ялте и под Белогорском зоопарки на открытом воздухе, то в Алуште и Ялте есть более теплые варианты – аквариумы и крокодиляриумы в закрытых и теплых помещениях.Сохраненная старинаВ разных городах работают не очень известные музеи, которые произведут на детей большое впечатление. Например, в музее художника Коровина в Гурзуфе все экспонаты можно трогать и садиться на старинную мебель, в музее Теслы в Алуште подивиться чудесам электрических сил, в музее палеонтологии в Ливадии и в пещере "Таврида" узнать о самых древних обитателях Крыма, а в музее автомобилей около конечной станции канатной дороги в Ялте восхититься суперкрутыми ретро-автомобилями (будет интересно и мальчикам, и девочкам!).Ну и конечно Ливадийский дворец, Керченская крепость, прекрасно отреставрированная картинная галерея Айвазовского в Феодосии… Но будьте внимательны, Воронцовский дворец, например, закрыт для туристов до 5 ноября. Кстати, например, Керченский историко-культурный музей-заповедник к Дню народного единства 4 ноября предоставляет посетить многие из своих выставок бесплатно.Ложи блещутВы когда были последний раз в театре? Каникулы – чем не повод сходить туда вместе с ребенком. Кстати, и Театр юного зрителя в Севастополе и Театр юного зрителя в Евпатории дают в дни школьных каникул "Сказку о царе Салтане". Можно посмотреть два разных спектакля разных режиссеров, сравнить их и стать настоящими театральными критиками!Для детей постарше подойдут и мюзиклы в Крымском академическом музыкальном театре, и классика – по гоголю, островскому – в Крымском русском драматическом и театре им. Луначарского в Севастополе. Кстати, если в вашем городе нет стационарного театра, то следите за гастролями: крупнейшие крымские труппы регулярно ездят со спектаклями по домам культуры самых отдаленных районов.Ну и куда без кино! Тут есть где разгуляться – фильмы и мультфильмы для семейного просмотра в репертуар специально ставят с учетом свободных от уроков дней. "Алиса в стране чудес" и "Горыныч", "Первый на Олимпе" и "Лермонтов" - для развлечения и просвещения детей и подростков.В общем, есть чем заняться каждый день – мастер-классы и экскурсии, в том числе иммерсивные, лекции для детей от библиотек, городские бесплатные экскурсии… За всего чуть больше недели каникул можно устать отдыхать! Так что вперед – за знаниями и впечатлениями!Читайте также на РИА Новости Крым:1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФПосещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классовВ музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты

