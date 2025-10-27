Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области

https://crimea.ria.ru/20251027/nasmert-sbil-dvukh-devochek---strashnoe-dtp-v-sverdlovskoy-oblasti-1150474329.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Троих детей-пешеходов сбил на тротуаре у пешеходного перехода водитель отечественной легковушки в Свердловской области, две девочки погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.Тяжкое дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими детьми-пешеходами произошло в понедельник вечером в Ревде на улице Чехова.Как уточнили в ведомстве, сбив детей, водитель продолжил движение и врезался в здание.Медики борются за жизнь ребенка. Личности пострадавшей и погибших девочек сейчас устанавливаются, добавили в ГАИ.По факту ДТП назначено проведение расследования.Ранее в Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюрЖуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детейВ Краснодаре мужчина въехал в банк на машине

