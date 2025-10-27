https://crimea.ria.ru/20251027/nasmert-sbil-dvukh-devochek---strashnoe-dtp-v-sverdlovskoy-oblasti-1150474329.html
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области
Троих детей-пешеходов сбил на тротуаре у пешеходного перехода водитель отечественной легковушки в Свердловской области, две девочки погибли на месте. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T20:02
2025-10-27T20:02
2025-10-27T20:02
дтп
происшествия
свердловская область
новости
гаи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150474132_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a44fb7b5fb95448dc580e1f0c14d4497.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Троих детей-пешеходов сбил на тротуаре у пешеходного перехода водитель отечественной легковушки в Свердловской области, две девочки погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.Тяжкое дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими детьми-пешеходами произошло в понедельник вечером в Ревде на улице Чехова.Как уточнили в ведомстве, сбив детей, водитель продолжил движение и врезался в здание.Медики борются за жизнь ребенка. Личности пострадавшей и погибших девочек сейчас устанавливаются, добавили в ГАИ.По факту ДТП назначено проведение расследования.Ранее в Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюрЖуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детейВ Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
свердловская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150474132_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_968b37b4dab75822f53e13306c71fa2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, свердловская область, новости, гаи, россия
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области
Водитель легковушки в Свердловской области сбил троих девочек у перехода - двое погибли
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Троих детей-пешеходов сбил на тротуаре у пешеходного перехода водитель отечественной легковушки в Свердловской области, две девочки погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
Тяжкое дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими детьми-пешеходами произошло в понедельник вечером в Ревде на улице Чехова.
"По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Lada" не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сбив детей, водитель продолжил движение и врезался в здание.
"В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.
Медики борются за жизнь ребенка. Личности пострадавшей и погибших девочек сейчас устанавливаются, добавили в ГАИ.
По факту ДТП назначено проведение расследования.
Ранее в Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку
на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: