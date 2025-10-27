Рейтинг@Mail.ru
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области - РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251027/nasmert-sbil-dvukh-devochek---strashnoe-dtp-v-sverdlovskoy-oblasti-1150474329.html
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области
Троих детей-пешеходов сбил на тротуаре у пешеходного перехода водитель отечественной легковушки в Свердловской области, две девочки погибли на месте. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2025
дтп
происшествия
свердловская область
новости
гаи
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150474132_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a44fb7b5fb95448dc580e1f0c14d4497.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Троих детей-пешеходов сбил на тротуаре у пешеходного перехода водитель отечественной легковушки в Свердловской области, две девочки погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.Тяжкое дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими детьми-пешеходами произошло в понедельник вечером в Ревде на улице Чехова.Как уточнили в ведомстве, сбив детей, водитель продолжил движение и врезался в здание.Медики борются за жизнь ребенка. Личности пострадавшей и погибших девочек сейчас устанавливаются, добавили в ГАИ.По факту ДТП назначено проведение расследования.Ранее в Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу.
свердловская область
россия
дтп, происшествия, свердловская область, новости, гаи, россия
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области

Водитель легковушки в Свердловской области сбил троих девочек у перехода - двое погибли

20:02 27.10.2025
 
© ГАИ Свердловской областиДве девочки погибли в ДТП в Свердловской области
Две девочки погибли в ДТП в Свердловской области
© ГАИ Свердловской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Троих детей-пешеходов сбил на тротуаре у пешеходного перехода водитель отечественной легковушки в Свердловской области, две девочки погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
Тяжкое дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими детьми-пешеходами произошло в понедельник вечером в Ревде на улице Чехова.
"По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Lada" не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сбив детей, водитель продолжил движение и врезался в здание.
"В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.
Медики борются за жизнь ребенка. Личности пострадавшей и погибших девочек сейчас устанавливаются, добавили в ГАИ.
По факту ДТП назначено проведение расследования.
Ранее в Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу.
