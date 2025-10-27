Рейтинг@Mail.ru
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/na-krym-obrushilsya-shtorm--ulitsy-i-dorogi-zatopilo-1150472550.html
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило - РИА Новости Крым, 27.10.2025
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило
Непогода обрушилась на крымскую столицу, Симферопольский и ряд других районов. Сильный дождь начался в Симферополе вечером. Как сообщает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T18:42
2025-10-27T18:42
штормовое предупреждение
крым
погода
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150472386_0:176:617:523_1920x0_80_0_0_eec9ac486231db144543d8e2a5ea14d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на крымскую столицу, Симферопольский и ряд других районов. Сильный дождь начался в Симферополе вечером. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, улица Севастопольская похожа на реку, много воды скопилось также на окрестных улицах и переулках.Онлайн-сервис "Яндекс-пробки" оценивает дорожную ситуацию в центре города на 6 баллов. Заторы на проспекте Кирова, площади Советской, также в районе Москольца, площади Куйбышева, на улицах Желябова, Павленко, Ленина, Крылова, Севастопольская и других.Дорожная обстановка усугубляется. Как сообщают пользователи соцсетей, улицы и дороги Бахчисарая также "ушли" под воду.Ранее сообщалось,что в Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности.В республике действует экстренное штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в регионе ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь с сильным ветром накроют СевастопольНа Краснодарский край обрушатся шторм и смерчиВ Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150472386_0:30:618:493_1920x0_80_0_0_1302067545c360b8d0c6a87668763b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, крым, погода, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило

В Симферополе из-за сильного дождя затопило улицы - город сковали 6-балльные пробки

18:42 27.10.2025
 
© РИА Новости КрымНа Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на крымскую столицу, Симферопольский и ряд других районов. Сильный дождь начался в Симферополе вечером. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, улица Севастопольская похожа на реку, много воды скопилось также на окрестных улицах и переулках.
Онлайн-сервис "Яндекс-пробки" оценивает дорожную ситуацию в центре города на 6 баллов. Заторы на проспекте Кирова, площади Советской, также в районе Москольца, площади Куйбышева, на улицах Желябова, Павленко, Ленина, Крылова, Севастопольская и других.
Дорожная обстановка усугубляется. Как сообщают пользователи соцсетей, улицы и дороги Бахчисарая также "ушли" под воду.
Ранее сообщалось,что в Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности.
В республике действует экстренное штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в регионе ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи
В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта
 
Штормовое предупреждениеКрымПогодаКрымская погодаПогода в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области
19:55Отдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулах
19:39Опрокидывание плавучего крана в Севастополе - семьям помогут
19:17Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
18:42На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило
18:37В Крыму еще девять сел остались без света
18:21Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе
18:15Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину
17:38ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди
17:36Дни здоровья волос: в Крыму можно бесплатно обследоваться
17:15В Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности
17:02В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги
16:47В Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
16:31В Крыму из-за аварии частично обесточены четыре села
16:15Крым примет участие в юбилейном "Большом этнографическом диктанте"
15:44Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
15:16Армия России продолжает уничтожать окруженные группировки ВСУ
14:55Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
14:45МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений
14:27В Ялте включили отопление
Лента новостейМолния