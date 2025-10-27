https://crimea.ria.ru/20251027/na-krym-obrushilsya-shtorm--ulitsy-i-dorogi-zatopilo-1150472550.html

На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило

Непогода обрушилась на крымскую столицу, Симферопольский и ряд других районов. Сильный дождь начался в Симферополе вечером. Как сообщает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 27.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на крымскую столицу, Симферопольский и ряд других районов. Сильный дождь начался в Симферополе вечером. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, улица Севастопольская похожа на реку, много воды скопилось также на окрестных улицах и переулках.Онлайн-сервис "Яндекс-пробки" оценивает дорожную ситуацию в центре города на 6 баллов. Заторы на проспекте Кирова, площади Советской, также в районе Москольца, площади Куйбышева, на улицах Желябова, Павленко, Ленина, Крылова, Севастопольская и других.Дорожная обстановка усугубляется. Как сообщают пользователи соцсетей, улицы и дороги Бахчисарая также "ушли" под воду.Ранее сообщалось,что в Крыму из-за непогоды энергетики перешли на режим повышенной готовности.В республике действует экстренное штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в регионе ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь с сильным ветром накроют СевастопольНа Краснодарский край обрушатся шторм и смерчиВ Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта

