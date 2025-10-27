https://crimea.ria.ru/20251027/massovoe-dtp-s-gruzovikami-v-irkutskoy-oblasti---chast-mashin-obyata-ognem-1150457267.html
Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с большегрузами и последующим пожаром произошло в Иркутской области. Об этом сообщили ГУ МВД по региону.Грузовики столкнулись на 1325 километре федеральной автодороги "Сибирь", в районе поселка Камышет Нижнеудинского района. Несколько машин в результате аварии загорелись. По предварительной информации Госавтоинспекции, участниками столкновения стали не только грузовые, но и легковые автомобили. Количество пострадавших или погибших неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Дорожное движение в обоих направлениях ограничено.
В Иркутской области столкнулись несколько фур и легковые авто - на месте пожар
06:31 27.10.2025 (обновлено: 06:32 27.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с большегрузами и последующим пожаром произошло в Иркутской области. Об этом сообщили ГУ МВД по региону.
Грузовики столкнулись на 1325 километре федеральной автодороги "Сибирь", в районе поселка Камышет Нижнеудинского района. Несколько машин в результате аварии загорелись.
По предварительной информации Госавтоинспекции, участниками столкновения стали не только грузовые, но и легковые автомобили. Количество пострадавших или погибших неизвестно.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Дорожное движение в обоих направлениях ограничено.
