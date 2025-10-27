https://crimea.ria.ru/20251027/massovoe-dtp-s-gruzovikami-v-irkutskoy-oblasti---chast-mashin-obyata-ognem-1150457267.html

Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем

Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем

Массовое ДТП с большегрузами и последующим пожаром произошло в Иркутской области. Об этом сообщили ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T06:31

2025-10-27T06:31

2025-10-27T06:32

дтп

иркутская область

происшествия

новости

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1b/1150457379_121:0:1742:912_1920x0_80_0_0_2712448776db40bbda3a8f6a45110578.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с большегрузами и последующим пожаром произошло в Иркутской области. Об этом сообщили ГУ МВД по региону.Грузовики столкнулись на 1325 километре федеральной автодороги "Сибирь", в районе поселка Камышет Нижнеудинского района. Несколько машин в результате аварии загорелись. По предварительной информации Госавтоинспекции, участниками столкновения стали не только грузовые, но и легковые автомобили. Количество пострадавших или погибших неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Дорожное движение в обоих направлениях ограничено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, иркутская область, происшествия, новости, пожар