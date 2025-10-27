Рейтинг@Mail.ru
Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем
Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем
Массовое ДТП с большегрузами и последующим пожаром произошло в Иркутской области. Об этом сообщили ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T06:31
2025-10-27T06:32
дтп
иркутская область
происшествия
новости
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с большегрузами и последующим пожаром произошло в Иркутской области. Об этом сообщили ГУ МВД по региону.Грузовики столкнулись на 1325 километре федеральной автодороги "Сибирь", в районе поселка Камышет Нижнеудинского района. Несколько машин в результате аварии загорелись. По предварительной информации Госавтоинспекции, участниками столкновения стали не только грузовые, но и легковые автомобили. Количество пострадавших или погибших неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Дорожное движение в обоих направлениях ограничено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иркутская область
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
дтп, иркутская область, происшествия, новости, пожар
Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем

В Иркутской области столкнулись несколько фур и легковые авто - на месте пожар

06:31 27.10.2025 (обновлено: 06:32 27.10.2025)
 
Массовое ДТП в Иркутской области
Массовое ДТП в Иркутской области
© ГУ МВД России по Иркутской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с большегрузами и последующим пожаром произошло в Иркутской области. Об этом сообщили ГУ МВД по региону.
Грузовики столкнулись на 1325 километре федеральной автодороги "Сибирь", в районе поселка Камышет Нижнеудинского района. Несколько машин в результате аварии загорелись.
По предварительной информации Госавтоинспекции, участниками столкновения стали не только грузовые, но и легковые автомобили. Количество пострадавших или погибших неизвестно.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Дорожное движение в обоих направлениях ограничено.
ДТПИркутская областьПроисшествияНовостиПожар
 
