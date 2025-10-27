Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона
193 украинских беспилотника уничтожили за ночь над тринадцатью регионами России
07:27 27.10.2025 (обновлено: 07:28 27.10.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, сбиты:
- —47 БПЛА – над территорией Брянской области,
- —42 – над территорией Калужской области,
- —40 – над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву,
- —32 – над территорией Тульской области,
- —10 – над территорией Курской области,
- —7 – над территорией Орловской области,
- —4 – над территорией Ростовской области, ▫
- —4 – над территорией Воронежской области,
- —2 – над территорией Оренбургской области,
- —2 – над территорией Тамбовской области,
- —1 – над территорией Белгородской области,
- —1 – над территорией Липецкой области,
- —1 – над территорией Самарской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.