Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона

Силы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2025-10-27T07:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, по данным ведомства, сбиты:

