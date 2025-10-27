Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона
Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона
Силы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T07:27
2025-10-27T07:28
новости сво
пво
атаки всу
россия
новости
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона

193 украинских беспилотника уничтожили за ночь над тринадцатью регионами России

07:27 27.10.2025 (обновлено: 07:28 27.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, сбиты:
  • 47 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • 42 – над территорией Калужской области,
  • 40 – над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву,
  • 32 – над территорией Тульской области,
  • 10 – над территорией Курской области,
  • 7 – над территорией Орловской области,
  • 4 – над территорией Ростовской области, ▫
  • 4 – над территорией Воронежской области,
  • 2 – над территорией Оренбургской области,
  • 2 – над территорией Тамбовской области,
  • 1 – над территорией Белгородской области,
  • 1 – над территорией Липецкой области,
  • 1 – над территорией Самарской области.
