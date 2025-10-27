Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
На Крымском мосту стала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту стала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керченского полуострова очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили в пресс-службе.Ранее в понедельник сообщалось, что Крымский мост работает в штатном режиме, утром очередей досмотровым комплексам не было.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
новости, очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту стала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 134 транспортных средства", - говорится в сообщении по состоянию на 19 часов.
Со стороны Керченского полуострова очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили в пресс-службе.
Ранее в понедельник сообщалось, что Крымский мост работает в штатном режиме, утром очередей досмотровым комплексам не было.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
 
Лента новостейМолния