Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
На Крымском мосту стала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T19:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту стала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керченского полуострова очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили в пресс-службе.Ранее в понедельник сообщалось, что Крымский мост работает в штатном режиме, утром очередей досмотровым комплексам не было.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста КрымаТуристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценамиРомантическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
