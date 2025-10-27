Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя

https://crimea.ria.ru/20251027/krymchan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1150300087.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымчан, как и жителей остальной части России, ожидает длинная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Зато следующая будет короткой – трехдневной, в честь Дня Народного Единства.В соответствии с производственным календарем, суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день. Субботний выходной перенесут на 3 ноября. Благодаря этому за длинной неделей последуют три выходных – с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.День Народного Единства отмечается 4 ноября с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. В России этот день является выходным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выгодно уйти в отпуск в 2025 годуКак будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
