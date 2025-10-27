Рейтинг@Mail.ru
27.10.2025
Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя
Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя
Крымчан, как и жителей остальной части России, ожидает длинная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Зато следующая будет короткой – трехдневной, в честь... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T08:27
2025-10-27T08:27
праздники и памятные даты
день народного единства
календарь
производственный календарь
выходной в крыму
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымчан, как и жителей остальной части России, ожидает длинная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Зато следующая будет короткой – трехдневной, в честь Дня Народного Единства.В соответствии с производственным календарем, суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день. Субботний выходной перенесут на 3 ноября. Благодаря этому за длинной неделей последуют три выходных – с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.День Народного Единства отмечается 4 ноября с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. В России этот день является выходным.
праздники и памятные даты, день народного единства, календарь, производственный календарь, выходной в крыму, новости
Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя

Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя пред Днем Народного Единства

08:27 27.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымчан, как и жителей остальной части России, ожидает длинная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Зато следующая будет короткой – трехдневной, в честь Дня Народного Единства.
В соответствии с производственным календарем, суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день.
Субботний выходной перенесут на 3 ноября. Благодаря этому за длинной неделей последуют три выходных – с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.
День Народного Единства отмечается 4 ноября с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. В России этот день является выходным.
Праздники и памятные датыДень народного единстваКалендарьПроизводственный календарьВыходной в КрымуНовости
 
