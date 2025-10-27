https://crimea.ria.ru/20251027/krym-primet-uchastie-v-yubileynom-bolshom-etnograficheskom-diktante-1150468474.html
Крым примет участие в юбилейном "Большом этнографическом диктанте"
Крым примет участие в юбилейном "Большом этнографическом диктанте" - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Крым примет участие в юбилейном "Большом этнографическом диктанте"
С 1 по 8 ноября во всех регионах России в десятый раз пройдет "Большой этнографический диктант". Принять в нем участие решили больше 80 тысяч крымчан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. С 1 по 8 ноября во всех регионах России в десятый раз пройдет "Большой этнографический диктант". Принять в нем участие решили больше 80 тысяч крымчан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов.По его словам, акция стала традиционной и вызывает все больший интерес у жителей полуострова.В 2022 году к акции присоединились около 60 тысяч жителей полуострова, в 2023 – порядка 70 тысяч. Таким образом, ежегодно количество респондентов увеличивается минимум на 10 тысяч. Согласно данным организаторов, особую активность проявляют студенты и педагоги.Заведующая сектором образования на родных языках министерства образования, науки и молодежи Крыма Зарема Сулейманова подчеркнула, что диктант способствует повышению интереса молодежи к изучению истории и культуры народов России.Формат диктанта сочетает очное и онлайн-участие. Площадки для написания организованы во всех муниципалитетах республики – в администрациях, образовательных учреждениях и Домах дружбы народов. Кроме того, желающие могут пройти тестирование на сайте проекта.Вопросы диктанта охватывают историю, традиции, языки и культуру народов России. В тесте – 30 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. Участники могут проверить знания как об известных народах страны, так и о малочисленных этносах.Председатель региональной национальной-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус отметил, что подобные инициативы способствуют укреплению межнационального согласия и формированию российской гражданской идентичности. Он подчеркнул, что диктант помогает молодежи глубже изучать этнокультурное наследие России и Крыма.По словам участников, диктант объединяет людей разных возрастов и профессий. В нем активно участвуют школьники, студенты, преподаватели, представители национально-культурных автономий и общественных организаций.Зарема Сулейманова отметила, что площадки диктанта становятся пространством для общения и обмена знаниями.Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина добавила, что диктант способствует не только развитию межнационального диалога, но и внутреннему туризму: участники, узнавая о народах и культурных объектах Крыма, проявляют интерес к их посещению. Более того, по ее словам, аналогии акции нет ни в одной другой стране мира, и это как нельзя лучше показывает, насколько Россия успешна в национальной политике."Именно здесь наша страна опять находится впереди, потому что аналогов во всем мире нет. Здесь каждая национальность уважается, почитается и живет в гармонии с остальными. Тогда как в отдельных других странах могут кого-то ущемлять, отказывать в правах и так далее. Наша страна показывает действительно эффективную национальную политику", – подчеркнула Гридчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
