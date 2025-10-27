https://crimea.ria.ru/20251027/koronalnye-solnechnye-dyry-vyzovut-magnitnye-buri-na-zemle-1150458699.html

Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле

Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле

Магнитные бури ожидаются на Земле 28 и 29 октября из-за двух корональных дыр на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус. РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T09:50

2025-10-27T09:50

2025-10-27T09:37

магнитные бури

космос

солнце

земля

центр погоды "фобос"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148942556_126:0:745:348_1920x0_80_0_0_34d84f73fe08e15345ad712545ba2225.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Магнитные бури ожидаются на Земле 28 и 29 октября из-за двух корональных дыр на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.По его словам, период спокойного Солнца, начавшийся в самом конце второй декады октября, подходит к своему завершению. Исходя из прогноза, Земля будет пересекать поток солнечной плазмы во вторник и среду, что спровоцирует возмущения геомагнитного поля.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, магнитные бури начнутся во второй половине дня 28 октября и закончатся к обеду 29 октября. Сила их не превысит уровня G1, что считается слабой бурей. Вероятность оценивается в 70-75 процентов.В 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, земля, центр погоды "фобос", новости