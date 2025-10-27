https://crimea.ria.ru/20251027/koronalnye-solnechnye-dyry-vyzovut-magnitnye-buri-na-zemle-1150458699.html
Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
Магнитные бури ожидаются на Земле 28 и 29 октября из-за двух корональных дыр на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Магнитные бури ожидаются на Земле 28 и 29 октября из-за двух корональных дыр на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.По его словам, период спокойного Солнца, начавшийся в самом конце второй декады октября, подходит к своему завершению. Исходя из прогноза, Земля будет пересекать поток солнечной плазмы во вторник и среду, что спровоцирует возмущения геомагнитного поля.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, магнитные бури начнутся во второй половине дня 28 октября и закончатся к обеду 29 октября. Сила их не превысит уровня G1, что считается слабой бурей. Вероятность оценивается в 70-75 процентов.В 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Магнитные бури ожидаются на Земле 28 и 29 октября из-за двух корональных дыр на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.
По его словам, период спокойного Солнца, начавшийся в самом конце второй декады октября, подходит к своему завершению.
"Корональные дыры периодически выходят на линию Солнце – Земля, и отправляют в сторону нашей планеты поток быстрого и плотного солнечного ветра. Так происходит и сейчас: сразу две корональных дыры с номерами 91 и 92, выходят в центральную часть солнечного диска, начиная оказывать возможное воздействие на магнитосферу Земли", - написал он в своем Telegram-канале.
Исходя из прогноза, Земля будет пересекать поток солнечной плазмы во вторник и среду, что спровоцирует возмущения геомагнитного поля.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, магнитные бури начнутся во второй половине дня 28 октября и закончатся к обеду 29 октября. Сила их не превысит уровня G1, что считается слабой бурей. Вероятность оценивается в 70-75 процентов.
В 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность
за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
