Какой сегодня праздник: 27 октября

Какой сегодня праздник: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Какой сегодня праздник: 27 октября

27 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В мире 27 октября празднуют Всемирный день аудиовизуального наследия, а еще День осенних миражей. В этот день родились известный мореплаватель Джеймс Кук, гениальный музыкант Никколо Паганини и самый известный граф Резанов ("Юнона и Авось") – Николай Караченцов.Что празднуют в миреЕсть только миг между прошлым и будущим… Именно его можно поймать с помощью фото, видео и аудио. 27 октября под эгидой ЮНЕСКО отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия. Эта дата была принята на 21-й сессии Генеральной конференции в 1980 года. Решение праздновать такой день приняли, чтобы обратить внимание на уязвимость важной информации и найти пути для ее сохранения.День своего рождения празднует плюшевый мишка Тедди – одна из самых популярных игрушек XX века. В Западной Европе и Америке он ассоциируется с президентом США Теодором Рузвельтом. Согласно истории, в 1902 году Рузвельт пощадил на охоте американского черного медведя, загнанного охотниками с собаками, полузабитого и привязанного к дереву. Президента пригласили подстрелить медведя, однако он отказался (но распорядился все же добить животное, чтобы оно не мучалось). Детали того дня со временем размылись, но осталась главная идея – Тедди (прозвище Рузвельта) отказался стрелять в медвежонка.Еще сегодня можно отметить День капризных сотрудников и День осенних миражей. Именины у Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия, Николая.Памятные датыВ 1873 году американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку – ограждение, которое изменило подход к животноводству, а позже стало вызывать у людей ассоциации с тюрьмами, концлагерями и другими местами лишения свободы. Кстати, первый случай применения колючей проволоки для ограничения свободы людей был зафиксирован все в той же Америке в 1892 году. Тогда владельцы шахт штата Айдахо заперли бастующих горняков в их городке, обнеся его "колючкой". Многие из 1200 заточенных горняков так и умерли в этом первом в мире частном концлагере.27 октября 1959 года в массовой печати СССР опубликовали изображение обратной стороны Луны, которую впервые в мире сняла советская автоматическая межпланетная станция "Луна-3" ровно за двадцать дней до этого. На основании материалов была подготовлена первая карта обратной стороны Луны, на которой есть два моря, носящие имена Мечты и Москвы.В 1927 году в Москве молодые артисты создали Театр рабочей молодежи, который поселился в здании на Малой Дмитровке, 6, построенном ранее для Купеческого клуба. Сначала актеры совмещали работу на фабриках с актерской игрой, но вскоре полностью перешли в театр. В 1937 году театр был объединен с "Театром-студией Рубена Симонова", а затем был переименован в "Московский государственный театр имени Ленинского комсомола" – сокращенно "Ленком".Кто родилсяВоенный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель – 297 лет назад родился Джеймс Кук, который во время экспедиций обследовал и нанес на карту малоизвестные тогда части Земли: восточное побережье Канады, Австралии, Новой Зеландии, Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Мистер Кук прославился и своим терпимым и дружеским отношением к коренным жителям территорий, которые он посещал. Его считают также одним из мореплавателей, который научился успешно бороться с цингой – тогдашней бедой мореплавателей.В 1782 году в Италии родился скрипач-виртуоз, композитор Никколо Паганини. Сочинять музыку он начал еще мальчиком, а свой первый публичный концерт дал в 13 лет. Критики резюмируют, что секрет великолепной музыки Паганини не только в глубоком даровании, но и в необычной технике.26-й президент США Теодор Рузвельт родился в тот же день, что и плюшевый медведь, названный в честь него. Несмотря на свое американское происхождение, будущий президент жил скорее в европейской культурной атмосфере. С детства много путешествовал с родителями по Европе, а дома у него была обширная библиотека с книгами европейских писателей. Он пришел к власти в самый разгар Великой депрессии.В 1944 году родился советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов, одной из главных в его театральной карьере стала роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось", ставшем визитной карточкой "Ленкома". Киношную славу Караченцову принесли "Собака на сене", "Приключения электроника", "Человек с бульвара Капуцинов", "Королева Марго", "Белые росы" и другие картины.Также 27 октября родились британская скрипачка Ванесса Мэй, российский космонавт Олег Котов, спортивный комментатор Виктор Гусев и советский и российский джазовый музыкант, саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

