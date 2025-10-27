Рейтинг@Mail.ru
Какие продукты подешевели в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Какие продукты подешевели в Севастополе
Какие продукты подешевели в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Какие продукты подешевели в Севастополе
В Севастополе снизились цены на курицу, молоко, а также свеклу и капусту, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости Крым, 27.10.2025
цены в крыму
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
общество
продукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на курицу, молоко, а также свеклу и капусту, сообщается на сайте правительства региона.Для обеспечения социально значимыми продуктами первой необходимости по экономически обоснованным ценам, между департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка и региональными торговыми сетями пролонгирован Меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении. Документ призван не допустить необоснованного роста розничных цен.Участники Меморандума - 10 организаций розничной сетевой торговли, включающих 122 объекта торговли, сообщили в департаменте. В дальнейшем планируется расширить перечень товаров и привлечь новых участников рынка.Ранее сообщалось, что в этом году Крым получил хороший урожай картофеля, цены на него после значительного спада опускаться уже не будут, но и роста не предвидится.
цены в крыму, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, общество, продукты
Какие продукты подешевели в Севастополе

В Севастополе подешевели курица и молоко

20:34 27.10.2025
 
Продукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на курицу, молоко, а также свеклу и капусту, сообщается на сайте правительства региона.
"Особенно заметно подешевели свекла, белокочанная капуста, мясо кур и молоко длительного хранения. Незначительно повысилась цена на огурцы, лук, морковь, яблоки и рис, что объясняется увеличением отпускной цены", – рассказали в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.
Для обеспечения социально значимыми продуктами первой необходимости по экономически обоснованным ценам, между департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка и региональными торговыми сетями пролонгирован Меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении. Документ призван не допустить необоснованного роста розничных цен.
Участники Меморандума - 10 организаций розничной сетевой торговли, включающих 122 объекта торговли, сообщили в департаменте. В дальнейшем планируется расширить перечень товаров и привлечь новых участников рынка.
Ранее сообщалось, что в этом году Крым получил хороший урожай картофеля, цены на него после значительного спада опускаться уже не будут, но и роста не предвидится.
