Какие продукты подешевели в Севастополе

В Севастополе снизились цены на курицу, молоко, а также свеклу и капусту, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости Крым, 27.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на курицу, молоко, а также свеклу и капусту, сообщается на сайте правительства региона.Для обеспечения социально значимыми продуктами первой необходимости по экономически обоснованным ценам, между департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка и региональными торговыми сетями пролонгирован Меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении. Документ призван не допустить необоснованного роста розничных цен.Участники Меморандума - 10 организаций розничной сетевой торговли, включающих 122 объекта торговли, сообщили в департаменте. В дальнейшем планируется расширить перечень товаров и привлечь новых участников рынка.Ранее сообщалось, что в этом году Крым получил хороший урожай картофеля, цены на него после значительного спада опускаться уже не будут, но и роста не предвидится.

