Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение
Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение
Россия выдержит любые санкции, потому что, хотя рестрикции и действуют, они неэффективны в масштабах страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму" высказал РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия выдержит любые санкции, потому что, хотя рестрикции и действуют, они неэффективны в масштабах страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло."Наша страна уже выдержала восемнадцать пакетов санкций, выдержит и 19-й, и 20-й, если он будет", – ответил Манойло на соответствующий вопрос.По его словам, санкции, безусловно, действуют и точечно сказываются, но как инструмент борьбы с экономикой такой страны, как РФ, они бессильны."Потому что... население приспосабливается к любым меняющимся условиям. И в этом отношении сами санкции, в одиночку, как инструмент давления совершенно бесполезны", – сказал Манойло.Эксперт делает вывод, что антироссийские санкции – это те условия, в которых Россия жила и будет жить вплоть до победы в конфликте с Западом."А после победы очевидно все эти санкции уйдут в прошлое", – резюмировал он.Путин оценил новые антироссийские санкции США23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым.
Россия выдержит любые санкции, потому что, хотя рестрикции и действуют, они неэффективны в масштабах страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
"Наша страна уже выдержала восемнадцать пакетов санкций, выдержит и 19-й, и 20-й, если он будет", – ответил Манойло на соответствующий вопрос.
По его словам, санкции, безусловно, действуют и точечно сказываются, но как инструмент борьбы с экономикой такой страны, как РФ, они бессильны.
"Потому что... население приспосабливается к любым меняющимся условиям. И в этом отношении сами санкции, в одиночку, как инструмент давления совершенно бесполезны", – сказал Манойло.
"Санкции становятся эффективными, только если являются дополнением к какой-нибудь агрессивной европейской внешней политике по отношению к Российской Федерации. А у европейцев, создается впечатление, санкционная политика идет отдельно, все остальные вещи – отдельно, и они слабо согласованы", – добавил он.
Эксперт делает вывод, что антироссийские санкции – это те условия, в которых Россия жила и будет жить вплоть до победы в конфликте с Западом.
"А после победы очевидно все эти санкции уйдут в прошлое", – резюмировал он.
23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России
. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.
