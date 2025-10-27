https://crimea.ria.ru/20251027/kak-na-rossii-skazhetsya-19-y-paket-sanktsiy-evrosoyuza--mnenie-1150461576.html

Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение

Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение

Россия выдержит любые санкции, потому что, хотя рестрикции и действуют, они неэффективны в масштабах страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму" высказал РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T11:20

2025-10-27T11:20

2025-10-27T11:20

радио "спутник в крыму"

санкции против россии

санкции

россия

мнения

андрей манойло

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/40/1115934055_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_a23135ba75918382bedcfb1d54e97f01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия выдержит любые санкции, потому что, хотя рестрикции и действуют, они неэффективны в масштабах страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло."Наша страна уже выдержала восемнадцать пакетов санкций, выдержит и 19-й, и 20-й, если он будет", – ответил Манойло на соответствующий вопрос.По его словам, санкции, безусловно, действуют и точечно сказываются, но как инструмент борьбы с экономикой такой страны, как РФ, они бессильны."Потому что... население приспосабливается к любым меняющимся условиям. И в этом отношении сами санкции, в одиночку, как инструмент давления совершенно бесполезны", – сказал Манойло.Эксперт делает вывод, что антироссийские санкции – это те условия, в которых Россия жила и будет жить вплоть до победы в конфликте с Западом."А после победы очевидно все эти санкции уйдут в прошлое", – резюмировал он.Путин оценил новые антироссийские санкции США23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, санкции, россия, мнения, андрей манойло, европейский союз (ес)