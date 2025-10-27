https://crimea.ria.ru/20251027/dni-zdorovya-volos-v-krymu-mozhno-besplatno-obsledovatsya-1150470021.html

Дни здоровья волос: в Крыму можно бесплатно обследоваться

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Алопеция - частичное или полное выпадение волос, затрагивающее волосистую часть головы или другие участки тела — это заболевание, которое сегодня встречается все чаще. О причинах заболевания и правильной диагностике рассказала дерматовенеролог Клинического кожно-венерологического диспансера Ирина Рычкова.С 27 по 29 октября специалисты Клинического кожно-венерологического диспансера проводят Дни здоровья волос в Симферополе.В рамках мероприятия крымчане смогут пройти бесплатную диагностику состояния кожи головы и волос и получить консультацию врача дерматолога-трихолога с последующим врачебным заключением и индивидуальными рекомендациями по уходу.По ее словам, причины заболевания могут быть самыми разными, поэтому пациентам, которых беспокоит состояние волос, необходимо прийти на прием в Клинический кожно-венерологический диспансер, пройти обследование, наблюдаться, и, если это необходимо, получить направление на консультации к смежным специалистам.Кроме того, Клинический кожно-венерологический диспансер в Симферополе дооснащен новым оборудованием. В учреждении теперь есть дерматологическая кабина (облучатель) для фототерапии.Это специализированное медицинское оборудование, предназначенное для лечения различных кожных заболеваний путем контролируемого воздействия ультрафиолетового (УФ) света на кожу пациента."Фототерапия является эффективным методом лечения многих хронических кожных заболеваний. Но, прежде всего, это псориаз. В лечении данной патологии при помощи этой установки достигается длительный межрецидивный период. Кроме того, речь также о тяжелых аутоиммунных заболеваниях, таких как склеродермия, витилиго, атопический дерматит, почесуха, алопеция", - объясняет главный врач Клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Лебедева.Также при помощи нового оборудования можно лечить грибовидный микоз (редкое онкологическое заболевание кожи - ред.). На первых двух стадиях при помощи этой установки и при приеме фотосенсибилизирующих препаратов достигается достаточно стойкая ремиссия, уточняет главврач.Оборудование стоимостью 5,3 млн рублей закуплено за счет средств из республиканского бюджета.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что две медицинские организации Крыма в текущем году получат 481 единицу нового оборудования на сумму более 341 млн рублей. Поставки осуществляют в рамках регионального проекта "Охрана материнства и детства" национального проекта "Семья".Также Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РПИА Новости Крым:Крымские нейрохирурги провели две уникальные операцииВ Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛВ Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублей

