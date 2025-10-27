https://crimea.ria.ru/20251027/desyatki-bespilotnikov-atakovali-moskvu-1150457104.html
Десятки беспилотников атаковали Москву
Десятки беспилотников атаковали Москву - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Десятки беспилотников атаковали Москву
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву, за ночь сбили уже 30 дронов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву, за ночь сбили уже 30 дронов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.С полуночи градоначальник несколько раз сообщал о случаях отражения атаки дронов. На данный момент их уже 30.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.В аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово и один самолет, выполнявший перелет в Жуковский, сообщили в Росавиации.Как сообщалось, рано утром 24 октября беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Десятки беспилотников атаковали Москву
На подлете к Москве за ночь сбили 30 украинских беспилотников
06:07 27.10.2025 (обновлено: 06:09 27.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву, за ночь сбили уже 30 дронов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
С полуночи градоначальник несколько раз сообщал о случаях отражения атаки дронов. На данный момент их уже 30.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.
В аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово и один самолет, выполнявший перелет в Жуковский, сообщили в Росавиации.
Как сообщалось, рано утром 24 октября беспилотник влетел в жилой дом
в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.
