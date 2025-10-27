Рейтинг@Mail.ru
Десятки беспилотников атаковали Москву - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/desyatki-bespilotnikov-atakovali-moskvu-1150457104.html
Десятки беспилотников атаковали Москву
Десятки беспилотников атаковали Москву - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Десятки беспилотников атаковали Москву
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву, за ночь сбили уже 30 дронов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T06:07
2025-10-27T06:09
сергей собянин
москва
атаки всу
новости сво
пво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву, за ночь сбили уже 30 дронов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.С полуночи градоначальник несколько раз сообщал о случаях отражения атаки дронов. На данный момент их уже 30.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.В аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово и один самолет, выполнявший перелет в Жуковский, сообщили в Росавиации.Как сообщалось, рано утром 24 октября беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, пво, новости
Десятки беспилотников атаковали Москву

На подлете к Москве за ночь сбили 30 украинских беспилотников

06:07 27.10.2025 (обновлено: 06:09 27.10.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву, за ночь сбили уже 30 дронов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
С полуночи градоначальник несколько раз сообщал о случаях отражения атаки дронов. На данный момент их уже 30.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.
В аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово и один самолет, выполнявший перелет в Жуковский, сообщили в Росавиации.
Как сообщалось, рано утром 24 октября беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей СобянинМоскваАтаки ВСУНовости СВОПВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
09:49Футболиста "Зенита" попытались похитить в Петербурге
09:30Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
09:23Пригород Симферополя обесточен из-за аварии
09:06В Донецке две женщины погибли и одна пострадала при атаке украинских БПЛА
08:47В Симферополе массовое отключение воды из-за аварий
08:27Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя
08:12Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму
07:57Один человек погиб и 23 ранены в Белгородской области в воскресенье
07:45Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
07:27Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона
07:20Крымский мост – информация на утро понедельника
06:58Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые
06:42В Севастополе непогода частично остановила катера
06:31Массовое ДТП с грузовиками в Иркутской области - часть машин объята огнем
06:07Десятки беспилотников атаковали Москву
00:01В Крым в понедельник придет циклон с холодного полярного фронта
00:00Какой сегодня праздник: 27 октября
23:14Маленькая певица из Крыма прошла в финал конкурса "Ты супер!"
22:06Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Лента новостейМолния