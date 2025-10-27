https://crimea.ria.ru/20251027/desyatki-bespilotnikov-atakovali-moskvu-1150457104.html

Десятки беспилотников атаковали Москву

Десятки беспилотников атаковали Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву, за ночь сбили уже 30 дронов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.С полуночи градоначальник несколько раз сообщал о случаях отражения атаки дронов. На данный момент их уже 30.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.В аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово и один самолет, выполнявший перелет в Жуковский, сообщили в Росавиации.Как сообщалось, рано утром 24 октября беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

