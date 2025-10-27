Рейтинг@Mail.ru
Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
Запуск безвизового режима для туристов из Китая вернет показатели 2019 года, когда китайских гостей в России было 2 миллиона человек в год. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T09:30
2025-10-27T09:01
туризм
радио "спутник в крыму"
алексей волков
мнения
россия
визит путина в китай
сотрудничество
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Запуск безвизового режима для туристов из Китая вернет показатели 2019 года, когда китайских гостей в России было 2 миллиона человек в год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, отметив, что новые условия принесут туротрасли РФ больше выгод, чем это было пять лет назад.По словам Волкова, европейская часть России уже наладила поездки на Дальний Восток, чтобы дальше ехать в Китай за счет безвиза. "И выезд в Китай у российских туристов вырос в три раза", – отметил Волков.Безвиз в РФ для гостей Китая пока не открыли, поэтому массового потока китайцев мы еще не видим, при этом постепенно турпоток восстанавливается и улучшается, несмотря на все сложности.При этом китайский туризм в России обещает стать более экономически выгодным, чем еще в 2019 году, когда он формировался китайскими туроператорами, с китайскими туристическими гидами, с китайскими автобусами, с китайскими гостиницами и китайскими сувенирными лавками, подчеркнул Волков."Этот контур был практически закрыт, что, в общем-то, не давало никакой для нас эффективности. Сейчас потихонечку китайский туризм становится уже немножко другим, и в том числе с индивидуальными туристами", – подытожил эксперт.Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОССанкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
https://crimea.ria.ru/20251025/turistov-iz-es-v-rossii-zamenyat-gosti-s-vostoka-i-azii-1150409056.html
россия
туризм, алексей волков, мнения, россия, визит путина в китай, сотрудничество, в мире
Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение

Введение безвиза для туристов из Китая в РФ вернет показатели 2019 года – эксперт

09:30 27.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Флаги Китая и России
Флаги Китая и России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Запуск безвизового режима для туристов из Китая вернет показатели 2019 года, когда китайских гостей в России было 2 миллиона человек в год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, отметив, что новые условия принесут туротрасли РФ больше выгод, чем это было пять лет назад.
Китайский туризм в России обещает стать более экономически выгодным – мнение
09:30
По словам Волкова, европейская часть России уже наладила поездки на Дальний Восток, чтобы дальше ехать в Китай за счет безвиза. "И выезд в Китай у российских туристов вырос в три раза", – отметил Волков.
Безвиз в РФ для гостей Китая пока не открыли, поэтому массового потока китайцев мы еще не видим, при этом постепенно турпоток восстанавливается и улучшается, несмотря на все сложности.

"И мы надеемся, что с учетом запуска безвиза, который мы ждем, количество китайских туристов восстановится к цифрам 2019 года, когда их было 2 миллиона", – сказал эксперт туротрасли.

При этом китайский туризм в России обещает стать более экономически выгодным, чем еще в 2019 году, когда он формировался китайскими туроператорами, с китайскими туристическими гидами, с китайскими автобусами, с китайскими гостиницами и китайскими сувенирными лавками, подчеркнул Волков.
"Этот контур был практически закрыт, что, в общем-то, не давало никакой для нас эффективности. Сейчас потихонечку китайский туризм становится уже немножко другим, и в том числе с индивидуальными туристами", – подытожил эксперт.
Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.
Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
