ЧП с плавучим краном в Крыму и денонсация соглашения с США – главное - РИА Новости Крым, 27.10.2025
ЧП с плавучим краном в Крыму и денонсация соглашения с США – главное
ЧП с плавучим краном в Крыму и денонсация соглашения с США – главное - РИА Новости Крым, 27.10.2025
ЧП с плавучим краном в Крыму и денонсация соглашения с США – главное
ЧП с плавучим краном в Севастополе привело к гибели двух человек. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T22:33
2025-10-27T22:55
главное за день
новости
общество
крым
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ЧП с плавучим краном в Севастополе привело к гибели двух человек. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны. Заключившим контракт до сентября 2023 установили статус ветерана боевых действий. Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась. Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона. По заявлению Кремля, испытания ракеты "Буревестник" не должны сказаться на отношениях РФ и США. Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смертельное ЧП с плавучим краном в СевастополеДва человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, об этом сообщает СК России."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении СК.По данным ведомства, в результате трагедии погибли два человека, более 20 – получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.Денонсация соглашения с США об утилизации плутонияВладимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон денонсирует соглашение между правительствами РФ и США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.В сопроводительных документах отмечалось, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.Поправки в законе о статусе участников СВОПутин подписал также поправки в закон "О ветеранах", устанавливающие статус ветерана боевых действий лицам, заключавшим в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с министерством обороны РФ и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Закон также распространяет на указанных лиц гарантии по установлению им ежемесячной денежной выплаты территориальными органами Соцфонда со дня их признания ветеранами боевых действий в беззаявительном порядке."Также законом предусматривается предоставление мер социальной поддержки, установленных законом "О ветеранах", вышеуказанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач", - говорилось в заключении комитета Совета Федерации по обороне.Ситуация с топливом в КрымуРазличные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Массированная атака БПЛА на российские регионыСилы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"Разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.Крымчан ждет шестидневная рабочая неделяКрымчан, как и жителей остальной части России, ожидает длинная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Зато следующая будет короткой – трехдневной, в честь Дня Народного Единства.В соответствии с производственным календарем, суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день.Субботний выходной перенесут на 3 ноября. Благодаря этому за длинной неделей последуют три выходных – с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.
главное за день, новости, общество, крым, в мире
ЧП с плавучим краном в Крыму и денонсация соглашения с США – главное

Подписал закона о денонсации соглашения с США и ЧП в Севастополе – главное за день

22:33 27.10.2025 (обновлено: 22:55 27.10.2025)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЧП с плавучим краном в Севастополе
ЧП с плавучим краном в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ЧП с плавучим краном в Севастополе привело к гибели двух человек. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны. Заключившим контракт до сентября 2023 установили статус ветерана боевых действий. Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась. Массированная атака БПЛА на российские регионы - уничтожены 193 дрона. По заявлению Кремля, испытания ракеты "Буревестник" не должны сказаться на отношениях РФ и США. Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Смертельное ЧП с плавучим краном в Севастополе

Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, об этом сообщает СК России.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, в результате трагедии погибли два человека, более 20 – получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
18:42
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило

Денонсация соглашения с США об утилизации плутония

Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон денонсирует соглашение между правительствами РФ и США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.
В сопроводительных документах отмечалось, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.
Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину
18:15
Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину

Поправки в законе о статусе участников СВО

Путин подписал также поправки в закон "О ветеранах", устанавливающие статус ветерана боевых действий лицам, заключавшим в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с министерством обороны РФ и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Закон также распространяет на указанных лиц гарантии по установлению им ежемесячной денежной выплаты территориальными органами Соцфонда со дня их признания ветеранами боевых действий в беззаявительном порядке.
"Также законом предусматривается предоставление мер социальной поддержки, установленных законом "О ветеранах", вышеуказанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач", - говорилось в заключении комитета Совета Федерации по обороне.
Большой этнографический диктант - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
16:15
Крым примет участие в юбилейном "Большом этнографическом диктанте"

Ситуация с топливом в Крыму

Различные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В настоящее время ситуация с топливным обеспечением в Республике Крым стабилизировалась, продолжается накопление. На АЗС республики топливо представлено в полном сегменте", - сказал министр в ответ на запрос РИА Новости Крым.
Владимир Зеленский
12:39Радио "Спутник в Крыму"
Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле

Массированная атака БПЛА на российские регионы

Силы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
13:22
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки

Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"

Разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи и происходит разработка новых систем вооружения, к коим относится озвученная система ("Буревестник" - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Пляж в Крыму
08:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму

Крымчан ждет шестидневная рабочая неделя

Крымчан, как и жителей остальной части России, ожидает длинная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Зато следующая будет короткой – трехдневной, в честь Дня Народного Единства.
В соответствии с производственным календарем, суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день.
Субботний выходной перенесут на 3 ноября. Благодаря этому за длинной неделей последуют три выходных – с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Главное за деньНовостиОбществоКрымВ мире
 
