Часть Симферополя осталась без света - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Часть Симферополя осталась без света
Часть Симферополя осталась без света - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Часть Симферополя осталась без света
В Симферополе микрорайон и пять улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе микрорайон и пять улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии за 3 часа.Ранее сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.
Часть Симферополя осталась без света

Микрорайон и пять улиц Симферополя обесточены из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе микрорайон и пять улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго".
"Без света остались улицы 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Аральская, Залесская и прилегающие к ним переулки, мкр-н Фонтаны", - говорится в сообщение.
Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии за 3 часа.
Ранее сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.
