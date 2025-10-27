https://crimea.ria.ru/20251027/chast-simferopolya-ostalas-bez-sveta-1150462821.html
Часть Симферополя осталась без света
В Симферополе микрорайон и пять улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе микрорайон и пять улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили в "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии за 3 часа.Ранее сообщалось, что пригород Симферополя обесточен из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцевВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
