Армия России продолжает уничтожать окруженные группировки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Армия России продолжает уничтожать окруженные группировки ВСУ
Армия России продолжает уничтожать окруженные группировки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Армия России продолжает уничтожать окруженные группировки ВСУ
Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР​, сообщило Минобороны РФ.
2025-10-27T15:16
2025-10-27T15:22
министерство обороны рф
новости сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР​, сообщило Минобороны РФ.По информации ведомства, российские военнослужащие в течение дня уничтожили в Красноармейске в ДНР более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля "Хамви", добавили в МО.Также сообщается, что в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР​, сообщило Минобороны РФ.
"Продолжается уничтожение окруженных группировок противника в Купянске и Красноармейске", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, российские военнослужащие в течение дня уничтожили в Красноармейске в ДНР более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля "Хамви", добавили в МО.
Также сообщается, что в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.
