Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139267550_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_876a6e6a12cf182d843fa3ab5df4b909.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Также ранее армия России освободила Дроновку в ДНР. Накануне российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.

