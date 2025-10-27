Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/armiya-rossii-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-1150462973.html
Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
Группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщило... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T12:21
2025-10-27T12:27
украина
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139267550_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_876a6e6a12cf182d843fa3ab5df4b909.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Также ранее армия России освободила Дроновку в ДНР. Накануне российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139267550_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_6b9fcea19db149267e5b55d8a4eddd58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот
Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны

Освобождены Егоровка в Днепропетровской области, Новониколаевку и Привольное на Запорожье

12:21 27.10.2025 (обновлено: 12:27 27.10.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Также ранее армия России освободила Дроновку в ДНР. Накануне российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
 
УкраинаНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония
13:45Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки
13:44Экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины
13:22Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
13:06Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
12:41В Севастополе открыли рейд
12:39Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
12:30Часть Симферополя осталась без света
12:21Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
11:53В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения
11:34В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
11:20Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение
11:11Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней
10:53Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю
10:33В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
10:20Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"
09:50Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
09:49Футболиста "Зенита" попытались похитить в Петербурге
09:30Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
09:23Пригород Симферополя обесточен из-за аварии
Лента новостейМолния