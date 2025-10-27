https://crimea.ria.ru/20251027/armiya-rossii-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-1150462973.html
Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщило... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T12:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Также ранее армия России освободила Дроновку в ДНР. Накануне российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
