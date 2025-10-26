https://crimea.ria.ru/20251026/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti--raneny-11-mirnykh-i-odin-pogib-1150445237.html

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены 17 мирных и один погиб

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены 17 мирных и один погиб - РИА Новости Крым, 26.10.2025

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены 17 мирных и один погиб

17 мирных жителей ранены и один погиб в результате массированных ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T13:12

2025-10-26T13:12

2025-10-26T14:25

вячеслав гладков

новости

белгород

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150445457_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fc0d146bb205f1b74698b7e238fadc6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. 17 мирных жителей ранены и один погиб в результате массированных ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также он проинформировал, что в селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон нанес удар по грузовому автомобилю – водитель получил тяжелые ранения. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. Медики делали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.В городскую больницу №2 Белгорода доставлены семь женщин и пятеро мужчин. Двое подростков 12 и 14 лет транспортированы в детскую областную клиническую больницу. В тяжелом состоянии в областную клиническую больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями головы и руки. Еще двое пострадавших обследуются в Шебекинской ЦРБ: у 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у мужчины – осколочное ранение ноги, перечислил глава региона.Также он сообщил, что в поселке Маслова Пристань в результате прилета боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка. Повреждены остекление и фасад социального объекта.В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечен автомобиль, в двух МКД повреждено остекление нескольких квартир, в еще одном МКД посечен фасад. Также выбиты окна в двух частных домах. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. В социальном и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасад.В Белгородском районе в селе Таврово пробита кровля частного дома. В селе Ясные Зори в многоквартирном доме повреждены остекление, балкон и фасад.В селе Нечаевка в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, в поселке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори – легковой автомобиль, в селе Чайки – кровля частного дома, в поселке Майский – объект инфраструктуры.В Шебекинском округе в селе Архангельское легковой автомобиль атакован дроном – транспортное средство повреждено огнем. В селе Вознесеновка от детонации дрона повреждено ограждение сельхозпредприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251025/vsu-povredili-plotinu-belgorodskogo-vodokhranilischa-1150425221.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области