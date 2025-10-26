https://crimea.ria.ru/20251026/v-sevastopole-ulichnaya-ssora-muzhchin-zakonchilas-ponozhovschinoy-1150454875.html
В Севастополе уличная ссора мужчин закончилась поножовщиной
В Севастополе уличная ссора двух мужчин закончилась дракой и поножовщиной, один из участников инцидента в больнице. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 26.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уличная ссора двух мужчин закончилась дракой и поножовщиной, один из участников инцидента в больнице. Об этом сообщили в полиции города.По данным МВД, конфликт между двумя мужчинами произошел на улице Ефремова возле дома №30 в Гагаринском районе. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 17:47.Предварительно известно, что все началось с того, что 48-летний мужчина сделал замечание 40-летнему прохожему. Возникла перепалка, в которой более молодой участник ссоры ударил оппонента.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, изъяты вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности: он нанес сопернику не менее трех ударов ножом.
В Севастополе ссора мужчин на улице закончилась поножовщиной – один в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уличная ссора двух мужчин закончилась дракой и поножовщиной, один из участников инцидента в больнице. Об этом сообщили в полиции города.
По данным МВД, конфликт между двумя мужчинами произошел на улице Ефремова возле дома №30 в Гагаринском районе. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 17:47.
Предварительно известно, что все началось с того, что 48-летний мужчина сделал замечание 40-летнему прохожему. Возникла перепалка, в которой более молодой участник ссоры ударил оппонента.
"В ответ последний достал нож и нанес удар в область груди. В результате драки потерпевший с ножевым ранением госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району оперативно задержали подозреваемого", – сообщили в полиции.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, изъяты вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что севастополец получил
6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности: он нанес сопернику не менее трех ударов ножом.
