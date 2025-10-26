https://crimea.ria.ru/20251026/v-sevastopole-ulichnaya-ssora-muzhchin-zakonchilas-ponozhovschinoy-1150454875.html

В Севастополе уличная ссора мужчин закончилась поножовщиной

В Севастополе уличная ссора мужчин закончилась поножовщиной - РИА Новости Крым, 26.10.2025

В Севастополе уличная ссора мужчин закончилась поножовщиной

В Севастополе уличная ссора двух мужчин закончилась дракой и поножовщиной, один из участников инцидента в больнице. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T20:11

2025-10-26T20:11

2025-10-26T20:11

севастополь

новости севастополя

происшествия

полиция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уличная ссора двух мужчин закончилась дракой и поножовщиной, один из участников инцидента в больнице. Об этом сообщили в полиции города.По данным МВД, конфликт между двумя мужчинами произошел на улице Ефремова возле дома №30 в Гагаринском районе. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 17:47.Предварительно известно, что все началось с того, что 48-летний мужчина сделал замечание 40-летнему прохожему. Возникла перепалка, в которой более молодой участник ссоры ударил оппонента.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, изъяты вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности: он нанес сопернику не менее трех ударов ножом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежалВ Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщинойПоножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, происшествия, полиция севастополя