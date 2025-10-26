Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251026/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-1150447008.html
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 26.10.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T14:57
2025-10-26T15:10
севастополь
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251026/na-sevastopol-obrushatsya-silnyy-veter-i-dozhd-1150446200.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9356ebe8c85db999febe5d703dddaf40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя
В Севастополе остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

14:57 26.10.2025 (обновлено: 15:10 26.10.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
14:07
На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь
 
СевастопольДепартамент транспорта СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57В Севастополе остановили катера и паромы
14:52Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков
14:20Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
14:07На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь
13:39В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
13:12ВСУ ударили по Белгородской области – ранены 17 мирных и один погиб
12:44Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров
12:14Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму
11:42Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества
11:11Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку
10:48Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России
10:07Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"
09:20Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км
09:11Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск
08:48В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности
08:11В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках
07:2711 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
07:04Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
00:01Какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
Лента новостейМолния