В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста
В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста
В Красногвардейском районе Крыма автобус наехал на мопедиста – молодой водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами. Подробностями дорожного... РИА Новости Крым, 26.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма автобус наехал на мопедиста – молодой водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами. Подробностями дорожного инцидента поделились в республиканском главке МВД и прокуратуре республики.По данным районной Госавтоинспеции, ДТП произошло в 11 утра в воскресенье, 26 октября, на пересечении улиц Чапаева и Богдана Хмельницкого пгт Красногвардейское.В результате столкновения 23-летний водитель скутера был доставлен в больницу с многочисленными травмами, уточнили в прокуратуре."Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе... Предварительно, автобус используется одним из предприятий района для перевозки работников", – сообщили в ведомстве.Ранее стали известны подробности аварии с мотоциклом в Севастополе, в которой пострадал 25-летний водитель двухколесного транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма автобус наехал на мопедиста – молодой водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами. Подробностями дорожного инцидента поделились в республиканском главке МВД и прокуратуре республики.
По данным районной Госавтоинспеции, ДТП произошло в 11 утра в воскресенье, 26 октября, на пересечении улиц Чапаева и Богдана Хмельницкого пгт Красногвардейское.
"Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом "БАЗ АО79", двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мопеду Honda DIO под управлением водителя 2002 года рождения, движущемуся по главной дороге, вследствие чего допустил с ним столкновение", – рассказали в полиции.
В результате столкновения 23-летний водитель скутера был доставлен в больницу с многочисленными травмами, уточнили в прокуратуре.
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе... Предварительно, автобус используется одним из предприятий района для перевозки работников", – сообщили в ведомстве.
Ранее стали известны подробности аварии с мотоциклом в Севастополе
, в которой пострадал 25-летний водитель двухколесного транспорта.
