В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма автобус наехал на мопедиста – молодой водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами. Подробностями дорожного инцидента поделились в республиканском главке МВД и прокуратуре республики.По данным районной Госавтоинспеции, ДТП произошло в 11 утра в воскресенье, 26 октября, на пересечении улиц Чапаева и Богдана Хмельницкого пгт Красногвардейское.В результате столкновения 23-летний водитель скутера был доставлен в больницу с многочисленными травмами, уточнили в прокуратуре."Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе... Предварительно, автобус используется одним из предприятий района для перевозки работников", – сообщили в ведомстве.Ранее стали известны подробности аварии с мотоциклом в Севастополе, в которой пострадал 25-летний водитель двухколесного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенкомВ Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью автоТрое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани

