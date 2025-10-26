Рейтинг@Mail.ru
В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251026/v-bolnitse-s-mnozhestvennymi-travmami-v-krymu-avtobus-naekhal-na-mopedista-1150449838.html
В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста
В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста - РИА Новости Крым, 26.10.2025
В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста
В Красногвардейском районе Крыма автобус наехал на мопедиста – молодой водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами. Подробностями дорожного... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T16:52
2025-10-26T16:57
новости крыма
красногвардейское
происшествия
госавтоинспекция крыма
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150449376_392:295:951:610_1920x0_80_0_0_5fcf607759c2905786e96611c6b36b81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма автобус наехал на мопедиста – молодой водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами. Подробностями дорожного инцидента поделились в республиканском главке МВД и прокуратуре республики.По данным районной Госавтоинспеции, ДТП произошло в 11 утра в воскресенье, 26 октября, на пересечении улиц Чапаева и Богдана Хмельницкого пгт Красногвардейское.В результате столкновения 23-летний водитель скутера был доставлен в больницу с многочисленными травмами, уточнили в прокуратуре."Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе... Предварительно, автобус используется одним из предприятий района для перевозки работников", – сообщили в ведомстве.Ранее стали известны подробности аварии с мотоциклом в Севастополе, в которой пострадал 25-летний водитель двухколесного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенкомВ Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью автоТрое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани
красногвардейское
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150449376_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e4ee4bf58bbb846ac04b3420bc5b1bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, красногвардейское, происшествия, госавтоинспекция крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе
В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста

В Крыму автобус наехал на мопедиста на перекрестке

16:52 26.10.2025 (обновлено: 16:57 26.10.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Красногвардейском районе
ДТП в Красногвардейском районе
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма автобус наехал на мопедиста – молодой водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами. Подробностями дорожного инцидента поделились в республиканском главке МВД и прокуратуре республики.
По данным районной Госавтоинспеции, ДТП произошло в 11 утра в воскресенье, 26 октября, на пересечении улиц Чапаева и Богдана Хмельницкого пгт Красногвардейское.

"Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом "БАЗ АО79", двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мопеду Honda DIO под управлением водителя 2002 года рождения, движущемуся по главной дороге, вследствие чего допустил с ним столкновение", – рассказали в полиции.

В результате столкновения 23-летний водитель скутера был доставлен в больницу с многочисленными травмами, уточнили в прокуратуре.
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе... Предварительно, автобус используется одним из предприятий района для перевозки работников", – сообщили в ведомстве.
Ранее стали известны подробности аварии с мотоциклом в Севастополе, в которой пострадал 25-летний водитель двухколесного транспорта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани
 
Новости КрымаКрасногвардейскоеПроисшествияГосавтоинспекция КрымаМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН
17:13Эксперт рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах
16:52В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста
16:27Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар
16:07До администрации США донесена информация об испытаниях "Буревестника"
15:48Когда в Севастополе стартует эксперимент по легализации гостевых домов
15:22Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:15Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час
14:57В Севастополе остановили катера и паромы
14:52Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков
14:20Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
14:07На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь
13:39В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
13:12ВСУ ударили по Белгородской области – ранены 17 мирных и один погиб
12:44Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров
12:14Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму
11:42Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества
11:11Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку
10:48Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России
10:07Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"
Лента новостейМолния