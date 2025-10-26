Рейтинг@Mail.ru
Российский "Буревестник" и безлимит на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Российский "Буревестник" и безлимит на бензин в Крыму: главное за день
Российский "Буревестник" и безлимит на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Российский "Буревестник" и безлимит на бензин в Крыму: главное за день
Президент России Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск, где провел совещание и поручил готовить в ВС РФ инфраструктуру для... РИА Новости Крым, 26.10.2025
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск, где провел совещание и поручил готовить в ВС РФ инфраструктуру для успешно испытанной на днях новейшей крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. В Москве стартовал Международный форум сотрудничества. В столице Малайзии начал работу самый масштабный с 1976 года саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с участием делегации из России. В Крыму сняли все ограничения на продажу бензина. На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль", участие в нем принял гародный артист РФ Олег Газманов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал поручение по "Буревестнику" в российских войскахВерховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Глава государства заслушал доклад о ситуации зоне специальной военной операции, на каждом из ее направлений: в частности, президенту доложили об окружении более чем 10-тысячной группировки военнослужащих ВСУ.Также начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Он сообщил, что ракета пролетела 14 000 километров, при этом находилась в воздухе около 15 часов, и это не предел возможностей новейшего оружия. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Позже спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о сегодняшней встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом.Международный форум сотрудничества стартовал в РФМеждународный форум сотрудничества стартовал на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Его участников приветствовал президент РФ Владимир Путин.Российский лидер высказался о роли народной дипломатии в современных геополитических условиях и отметил особую роль Россотрудничества, в том числе в формировании образа РФ за рубежом.Глава МИД РФ Сергей Лавров, приветствуя участников форума, сделал ряд заявлений о готовности России к равноправному партнерству, назвав условия, при которых это возможно.Начал работу крупнейший за полвека саммит АСЕАНВ столице Малайзии Куала-Лумпуре стартовал самый масштабный с 1976 года саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В нем примут участие не только лидеры стран – членов АСЕАН, но также главы и премьер-министры других государствРоссию на мероприятии представляет вице-премьер Алексей Оверчук. По прибытии он заявил журналистам, что среди прочего участники саммита АСЕАН обсудят вопросы, связанные с пошлинами, которые установили США для азиатских стран. В Куала-Лумпуре он встретится с главами правительств Малайзии, Вьетнама и Камбоджи.Среди участников 47-го саммита АСЕАН: президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Цян, глава правительства Японии Санаэ Такаити, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамапоса и другие.В Крыму сняли все лимиты на продажу топливаВ Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо теперь есть на 270 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк."На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно – без ограничений и лимитов", – сообщил он."Зеленый фестиваль" в Крыму посетил ГазмановНа площадке арт-кластера "Таврида" в районе мыса Меганом стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль".В рамках фестиваля посадили деревья, открыли гастрономическое пространство "Гастро-Юг", представили новый арт-объект, посвященный эпохе Возрождения и великому художнику Буонаротти, а также погрузились в музыку.Масштабное семейное событие, объединившее жителей Крыма, туристов и молодых творцов со всей страны, посетил народный артист России Олег Газманов. Он не только исполнил свои хиты, но и посадил здесь свое дерево.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск, где провел совещание и поручил готовить в ВС РФ инфраструктуру для успешно испытанной на днях новейшей крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. В Москве стартовал Международный форум сотрудничества. В столице Малайзии начал работу самый масштабный с 1976 года саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с участием делегации из России. В Крыму сняли все ограничения на продажу бензина. На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль", участие в нем принял гародный артист РФ Олег Газманов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин дал поручение по "Буревестнику" в российских войсках

Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Глава государства заслушал доклад о ситуации зоне специальной военной операции, на каждом из ее направлений: в частности, президенту доложили об окружении более чем 10-тысячной группировки военнослужащих ВСУ.
Также начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Он сообщил, что ракета пролетела 14 000 километров, при этом находилась в воздухе около 15 часов, и это не предел возможностей новейшего оружия. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.
Позже спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о сегодняшней встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом.
Международный форум сотрудничества стартовал в РФ

Международный форум сотрудничества стартовал на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Его участников приветствовал президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер высказался о роли народной дипломатии в современных геополитических условиях и отметил особую роль Россотрудничества, в том числе в формировании образа РФ за рубежом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, приветствуя участников форума, сделал ряд заявлений о готовности России к равноправному партнерству, назвав условия, при которых это возможно.
Начал работу крупнейший за полвека саммит АСЕАН

В столице Малайзии Куала-Лумпуре стартовал самый масштабный с 1976 года саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В нем примут участие не только лидеры стран – членов АСЕАН, но также главы и премьер-министры других государств
Россию на мероприятии представляет вице-премьер Алексей Оверчук. По прибытии он заявил журналистам, что среди прочего участники саммита АСЕАН обсудят вопросы, связанные с пошлинами, которые установили США для азиатских стран. В Куала-Лумпуре он встретится с главами правительств Малайзии, Вьетнама и Камбоджи.
Среди участников 47-го саммита АСЕАН: президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Цян, глава правительства Японии Санаэ Такаити, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамапоса и другие.
В Крыму сняли все лимиты на продажу топлива

В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо теперь есть на 270 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно – без ограничений и лимитов", – сообщил он.
"Зеленый фестиваль" в Крыму посетил Газманов

На площадке арт-кластера "Таврида" в районе мыса Меганом стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль".
В рамках фестиваля посадили деревья, открыли гастрономическое пространство "Гастро-Юг", представили новый арт-объект, посвященный эпохе Возрождения и великому художнику Буонаротти, а также погрузились в музыку.
Масштабное семейное событие, объединившее жителей Крыма, туристов и молодых творцов со всей страны, посетил народный артист России Олег Газманов. Он не только исполнил свои хиты, но и посадил здесь свое дерево.
