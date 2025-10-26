https://crimea.ria.ru/20251026/rossiya-otkryta-dlya-ravnopravnogo-partnerstva--lavrov-1150444686.html

Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров

2025-10-26T12:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Россия остается открытой для честного и равноправного партнерства со всеми теми странами, которые, как и РФ, руководствуются своими национальными интересами и Уставом ООН. Об этом, приветствуя участников Международного форума сотрудничества в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что для России нет недружественных стран и враждебных народов."Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве", – отметил глава внешнеполитического ведомства страны.Лавров подчеркнул, что в нынешней напряженной геополитической ситуации межчеловеческий обмен, диалог между деятелями науки, культуры, спорта приобретает особое значение в плане оздоровления обстановки.Ранее президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей Международного форума сотрудничества, отметив, что усилия народной дипломатии способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене.Международный форум сотрудничества проходит в Москве, на площадке Национального центра "Россия", 26-27 октября. В его работе принимают участие представители более 55 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Форум призван стать площадкой для открытого диалога и плодотворного обмена идеями для укрепления международных связей и взаимопонимания между народами. Мероприятие проводится при поддержке Российского общества "Знание" и Национального центра "Россия", а также партнеров, в частности Роскосмоса, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Совбеза РФ, Министерства культуры России, МГИМО МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВОЗавершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 кмПутин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск

