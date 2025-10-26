Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251026/rossiya-otkryta-dlya-ravnopravnogo-partnerstva--lavrov-1150444686.html
Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров
Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров
Россия остается открытой для честного и равноправного партнерства со всеми теми странами, которые, как и РФ, руководствуются своими национальными интересами и... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T12:44
2025-10-26T12:44
сергей лавров
новости
россия
сотрудничество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148862541_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_b32fc33e5ddd37f0a6d37021c574c52f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Россия остается открытой для честного и равноправного партнерства со всеми теми странами, которые, как и РФ, руководствуются своими национальными интересами и Уставом ООН. Об этом, приветствуя участников Международного форума сотрудничества в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что для России нет недружественных стран и враждебных народов."Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве", – отметил глава внешнеполитического ведомства страны.Лавров подчеркнул, что в нынешней напряженной геополитической ситуации межчеловеческий обмен, диалог между деятелями науки, культуры, спорта приобретает особое значение в плане оздоровления обстановки.Ранее президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей Международного форума сотрудничества, отметив, что усилия народной дипломатии способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене.Международный форум сотрудничества проходит в Москве, на площадке Национального центра "Россия", 26-27 октября. В его работе принимают участие представители более 55 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Форум призван стать площадкой для открытого диалога и плодотворного обмена идеями для укрепления международных связей и взаимопонимания между народами. Мероприятие проводится при поддержке Российского общества "Знание" и Национального центра "Россия", а также партнеров, в частности Роскосмоса, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Совбеза РФ, Министерства культуры России, МГИМО МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВОЗавершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 кмПутин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148862541_326:0:3055:2047_1920x0_80_0_0_b6f91fc8c0715ccef4f56b80fd34665c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, новости, россия, сотрудничество, в мире
Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров

Лавров на Международном форуме сотрудничества назвал условия России для партнерства

12:44 26.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Россия остается открытой для честного и равноправного партнерства со всеми теми странами, которые, как и РФ, руководствуются своими национальными интересами и Уставом ООН. Об этом, приветствуя участников Международного форума сотрудничества в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Всегда останемся открыты для честного, равноправного партнерства со всеми, кто, как и мы, руководствуется собственными национальными интересами и выстраивает межгосударственное сотрудничество на принципах Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи", – сказал Лавров в видеообращении к участникам форума.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что для России нет недружественных стран и враждебных народов.
"Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве", – отметил глава внешнеполитического ведомства страны.
Лавров подчеркнул, что в нынешней напряженной геополитической ситуации межчеловеческий обмен, диалог между деятелями науки, культуры, спорта приобретает особое значение в плане оздоровления обстановки.
Ранее президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей Международного форума сотрудничества, отметив, что усилия народной дипломатии способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене.
Международный форум сотрудничества проходит в Москве, на площадке Национального центра "Россия", 26-27 октября. В его работе принимают участие представители более 55 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Форум призван стать площадкой для открытого диалога и плодотворного обмена идеями для укрепления международных связей и взаимопонимания между народами. Мероприятие проводится при поддержке Российского общества "Знание" и Национального центра "Россия", а также партнеров, в частности Роскосмоса, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Совбеза РФ, Министерства культуры России, МГИМО МИД РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО
Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км
Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск
 
Сергей ЛавровНовостиРоссияСотрудничествоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57В Севастополе остановили катера и паромы
14:52Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков
14:20Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
14:07На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь
13:39В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
13:12ВСУ ударили по Белгородской области – ранены 17 мирных и один погиб
12:44Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров
12:14Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму
11:42Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества
11:11Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку
10:48Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России
10:07Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"
09:20Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км
09:11Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск
08:48В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности
08:11В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках
07:2711 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
07:04Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
00:01Какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
Лента новостейМолния