Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани
Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани
Пьяный 22-летний водитель наехал на двух молодых людей у ночного клуба в станице Ленинградской в Краснодарском крае. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД России. РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T20:41
2025-10-26T20:41
новости
краснодарский край
происшествия
мвд по краснодарскому краю
дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пьяный 22-летний водитель наехал на двух молодых людей у ночного клуба в станице Ленинградской в Краснодарском крае. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД России.Отмечается, что инцидент произошел ночью 26 октября вблизи ночного клуба на переулке Базарном в станице Ленинградской.В результате двадцатилетий молодой человек был госпитализирован.По информации правоохранителей, личность водителя установлена, мужчину для разбирательства доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный материал за управление авто в состоянии опьянения."Транспортные средства изъяты на спецстоянку. В полицию заявлений по факту драки не поступало. Проводится проверка", – уточнили в ведомстве.
краснодарский край
новости, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп
Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани

Пьяный за рулем внедорожника наехал на людей у ночного клуба в Краснодарском крае

20:41 26.10.2025
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пьяный 22-летний водитель наехал на двух молодых людей у ночного клуба в станице Ленинградской в Краснодарском крае. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД России.
Отмечается, что инцидент произошел ночью 26 октября вблизи ночного клуба на переулке Базарном в станице Ленинградской.
"Предварительно установлено, что 22-летний местный житель за рулем автомобиля "Нива" врезался в припаркованную "Ладу", а после совершил наезд на двух молодых людей 24-х и 20-лет", – рассказали в полиции.
В результате двадцатилетий молодой человек был госпитализирован.
По информации правоохранителей, личность водителя установлена, мужчину для разбирательства доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный материал за управление авто в состоянии опьянения.
"Транспортные средства изъяты на спецстоянку. В полицию заявлений по факту драки не поступало. Проводится проверка", – уточнили в ведомстве.
