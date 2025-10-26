https://crimea.ria.ru/20251026/pyanyy-za-rulem-naekhal-na-lyudey-u-nochnogo-kluba-na-kubani-1150455308.html
Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пьяный 22-летний водитель наехал на двух молодых людей у ночного клуба в станице Ленинградской в Краснодарском крае. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД России.Отмечается, что инцидент произошел ночью 26 октября вблизи ночного клуба на переулке Базарном в станице Ленинградской.В результате двадцатилетий молодой человек был госпитализирован.По информации правоохранителей, личность водителя установлена, мужчину для разбирательства доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный материал за управление авто в состоянии опьянения."Транспортные средства изъяты на спецстоянку. В полицию заявлений по факту драки не поступало. Проводится проверка", – уточнили в ведомстве.
