Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани

Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Пьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани

Пьяный 22-летний водитель наехал на двух молодых людей у ночного клуба в станице Ленинградской в Краснодарском крае. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД России. РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T20:41

2025-10-26T20:41

2025-10-26T20:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пьяный 22-летний водитель наехал на двух молодых людей у ночного клуба в станице Ленинградской в Краснодарском крае. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД России.Отмечается, что инцидент произошел ночью 26 октября вблизи ночного клуба на переулке Базарном в станице Ленинградской.В результате двадцатилетий молодой человек был госпитализирован.По информации правоохранителей, личность водителя установлена, мужчину для разбирательства доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный материал за управление авто в состоянии опьянения."Транспортные средства изъяты на спецстоянку. В полицию заявлений по факту драки не поступало. Проводится проверка", – уточнили в ведомстве.

