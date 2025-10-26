https://crimea.ria.ru/20251026/putin-privetstvoval-uchastnikov-mezhdunarodnogo-foruma-sotrudnichestva-1150443211.html

Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества

Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей Международного форума сотрудничества, отметив, что усилия народной дипломатии способствуют... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T11:42

2025-10-26T11:42

2025-10-26T11:44

владимир путин (политик)

новости

россия

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150109722_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_486a6d256f29e4313216c3efe543f7c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей Международного форума сотрудничества, отметив, что усилия народной дипломатии способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене. Текст приветственно телеграммы зачитал председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, сообщает РИА Новости.В своем обращении к участникам Международного форума сотрудничества российский лидер особо отметил роль Россотрудничества в формировании образа РФ за рубежом, несмотря на нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку."Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран", – подчеркнул президент.Он напомнил, что Россотрудничество является преемником Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, основанного 100 лет назад, и сегодня ведет системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств.Именно по линии Россотрудничества реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения, а также осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа нашей страны за рубежом, популяризации русского языка, подчеркнул российский лидер.Он также выразил уверенность в том, что в ходе форума его участники смогу высказать полезные предложения и инициативы, которые послужат развитию настоящего, равноправного и взаимовыгодного международного сообщества.Международный форум сотрудничества проходит в Москве, на площадке Национального центра "Россия", 26-27 октября.В его работе принимают участие представители более 55 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Форум призван стать площадкой для открытого диалога и плодотворного обмена идеями для укрепления международных связей и взаимопонимания между народами.Мероприятие проводится при поддержке Российского общества "Знание" и Национального центра "Россия", а также партнеров, в частности Роскосмоса, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Совбеза РФ, Министерства культуры России, МГИМО МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войскПутин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмомИсторическое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, общество, в мире