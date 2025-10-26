https://crimea.ria.ru/20251026/putin-privetstvoval-uchastnikov-mezhdunarodnogo-foruma-sotrudnichestva-1150443211.html
Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества
Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей Международного форума сотрудничества, отметив, что усилия народной дипломатии способствуют...
Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества
Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества в Москве
11:42 26.10.2025 (обновлено: 11:44 26.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей Международного форума сотрудничества, отметив, что усилия народной дипломатии способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене. Текст приветственно телеграммы зачитал председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, сообщает РИА Новости.
"Усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов РФ на международной арене, укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого, демократического, многополярного миропорядка", – сказано в приветственной телеграмме президента.
В своем обращении к участникам Международного форума сотрудничества
российский лидер особо отметил роль Россотрудничества в формировании образа РФ за рубежом, несмотря на нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку.
"Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран", – подчеркнул президент.
Он напомнил, что Россотрудничество является преемником Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, основанного 100 лет назад, и сегодня ведет системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств.
Именно по линии Россотрудничества реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения, а также осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа нашей страны за рубежом, популяризации русского языка, подчеркнул российский лидер.
"В ходе форума предстоит наметить задачи для дальнейшей работы, в том числе в таких направлениях, как сохранение памяти о Великой Отечественной войне, защита традиционных нравственных ценностей, борьба с проявлениями неонацизма и неоколониализма", – добавил президент, обращаясь к участникам форума.
Он также выразил уверенность в том, что в ходе форума его участники смогу высказать полезные предложения и инициативы, которые послужат развитию настоящего, равноправного и взаимовыгодного международного сообщества.
Международный форум сотрудничества проходит в Москве, на площадке Национального центра "Россия", 26-27 октября.
В его работе принимают участие представители более 55 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Форум призван стать площадкой для открытого диалога и плодотворного обмена идеями для укрепления международных связей и взаимопонимания между народами.
Мероприятие проводится при поддержке Российского общества "Знание" и Национального центра "Россия", а также партнеров, в частности Роскосмоса, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Совбеза РФ, Министерства культуры России, МГИМО МИД РФ.
