https://crimea.ria.ru/20251026/overchuk-nazval-odin-iz-glavnykh-voprosov-dlya-obsuzhdeniya-na-sammite-asean-1150446644.html

Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН

Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН

Участники 47-го Восточноазиатского саммита и других мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии обсудят волнующие всех вопросы, связанные с пошлинами, которые... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T17:48

2025-10-26T17:48

2025-10-26T17:48

ассоциация государств юго-восточной азии (асеан)

новости

в мире

россия

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150446811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06cd46b9607fd40eae1b7cfd5fd78e90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Участники 47-го Восточноазиатского саммита и других мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии обсудят волнующие всех вопросы, связанные с пошлинами, которые установлены США против азиатских стран. Об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук по прибытии в Куала-Лумпур.По словам Оверчука, сегодня всех участников саммита АСЕАН интересуют вопросы, связанные с пошлинами, которые установили Соединенные Штаты для азиатских стран.И отметил, что это те проблемы, которые интересуют страны региона, стремящиеся в этих новых условиях выстраивать новые интеграционные связи, развивать свою систему договоров в зонах свободной торговли. Вице-премьер подчеркнул, что интересы России, стран АСЕАН и других государств региона совпадают по данным вопросам.Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года как форум для диалога лидеров государств АТР. ОН проводится ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В саммитах участвуют страны-члены АСЕАН, а также партнеры по диалогу, в том числе Россия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250903/konets-odnopolyarnogo-mira--chto-pokazal-sammit-shos-i-chto-budet-dalshe-1149147718.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), новости, в мире, россия, сотрудничество