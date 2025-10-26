Рейтинг@Mail.ru
Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН
Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН
Участники 47-го Восточноазиатского саммита и других мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии обсудят волнующие всех вопросы, связанные с пошлинами, которые... РИА Новости Крым, 26.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150446811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06cd46b9607fd40eae1b7cfd5fd78e90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Участники 47-го Восточноазиатского саммита и других мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии обсудят волнующие всех вопросы, связанные с пошлинами, которые установлены США против азиатских стран. Об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук по прибытии в Куала-Лумпур.По словам Оверчука, сегодня всех участников саммита АСЕАН интересуют вопросы, связанные с пошлинами, которые установили Соединенные Штаты для азиатских стран.И отметил, что это те проблемы, которые интересуют страны региона, стремящиеся в этих новых условиях выстраивать новые интеграционные связи, развивать свою систему договоров в зонах свободной торговли. Вице-премьер подчеркнул, что интересы России, стран АСЕАН и других государств региона совпадают по данным вопросам.Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года как форум для диалога лидеров государств АТР. ОН проводится ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В саммитах участвуют страны-члены АСЕАН, а также партнеры по диалогу, в том числе Россия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), новости, в мире, россия, сотрудничество
Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН

Вице-премьер РФ Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН

17:48 26.10.2025
 
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Участники 47-го Восточноазиатского саммита и других мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии обсудят волнующие всех вопросы, связанные с пошлинами, которые установлены США против азиатских стран. Об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук по прибытии в Куала-Лумпур.
По словам Оверчука, сегодня всех участников саммита АСЕАН интересуют вопросы, связанные с пошлинами, которые установили Соединенные Штаты для азиатских стран.
"Как известно, эти пошлины очень сильно влияют на экономики стран АСЕАН, которые длительное время были одними из самых важных бенефициаров процессов глобализации. Естественно, сегодня идет переформатирование цепочек поставок, в том числе происходят попытки выстраивания новых цепочек в обход КНР", – сказал Оверчук журналистам.
И отметил, что это те проблемы, которые интересуют страны региона, стремящиеся в этих новых условиях выстраивать новые интеграционные связи, развивать свою систему договоров в зонах свободной торговли. Вице-премьер подчеркнул, что интересы России, стран АСЕАН и других государств региона совпадают по данным вопросам.
Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года как форум для диалога лидеров государств АТР. ОН проводится ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В саммитах участвуют страны-члены АСЕАН, а также партнеры по диалогу, в том числе Россия.
