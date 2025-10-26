https://crimea.ria.ru/20251026/otmena-sammita-putina-i-trampa-i-novye-sanktsii-protiv-rossii-top-nedeli-1150406394.html

Отмена саммита Путина и Трампа и новые санкции против России: топ недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а Путин пообещал ошеломляющий ответ в случае ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможном скором завершении конфликта. ВСУ атаковали российские регионы и в том числе Крым. ЕС принял 19-й пакет санкций против России, а в МИД России пообещали ответ. Комета Lemmon прошла на минимальном расстоянии от Земли.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Трампа23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Президент России Владимир Путин предположил, что его американский коллега Дональд Трамп не отменил двустороннюю встречу в Будапеште, а перенес ее. Также российский лидер предупредил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет серьезным и даже ошеломляющим.Заявление Зеленского об окончании конфликта на УкраинеГлава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному завершению, но "это не значит, что война точно закончится".Ранее The Washington Post сообщил о том, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.Атаки на Крым и другие регионы РоссииВ течение недели ВСУ продолжали атаковать мирную инфраструктуру российских регионов. Так, в ночь на 21 октября Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников, есть раненые и разрушения. Днем ранее женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области. 24 октября пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке дрона по жилому дому в подмосковном Красногорске.Всего за неделю российские силы ПВО сбили 1441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в частности, практически ежедневного враг пытался атаковать Крымский полуостров.Киевский режим в последнее время усилил воздушные атаки на Крым ради информационного резонанса, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Новые санкции против России23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Россия оставляет за собой право отвечать на санкции Евросоюза, реакция будет адекватной, выверенной и учитывающей интересы Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Комета LemmonКомета C/2025 A6 Lemmon 21 октября прошла на минимальном расстоянии от Земли. Она не была видна невооруженным глазом, а наблюдалась только с помощью фотоаппаратов с хорошей светосилой, а также в простые домашние телескопы сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

