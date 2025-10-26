https://crimea.ria.ru/20251026/na-sevastopol-obrushatsya-silnyy-veter-i-dozhd-1150446200.html

На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь

На Севастополь в понедельник обрушится непогода с сильным ветром и дождем, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона. РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T14:07

мчс севастополя

новости севастополя

погода

безопасность

стихия

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь в понедельник обрушится непогода с сильным ветром и дождем, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона.В МЧС напомнили, что при сильном ветре лучше не находиться️ у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря. Сильный дождь может вызвать подтопление низменных участков и цокольных этажей, также возможны перебои в работе морского и наземного транспорта.Спасатели призвали позаботься о детях, пожилых и маломобильных гражданах, а также предостерегли от дальних поездок, горных восхождений и морских прогулок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

