На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь
На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь
На Севастополь в понедельник обрушится непогода с сильным ветром и дождем, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона. РИА Новости Крым, 26.10.2025
мчс севастополя
новости севастополя
погода
безопасность
стихия
Сильный ветер и дождь обрушатся на Севастополь в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь в понедельник обрушится непогода с сильным ветром и дождем, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона.
"27 октября в Севастополе порывы южного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Утром и днем ожидается дождь, временами сильный", – сказано в сообщении.
В МЧС напомнили, что при сильном ветре лучше не находиться️ у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря. Сильный дождь может вызвать подтопление низменных участков и цокольных этажей, также возможны перебои в работе морского и наземного транспорта.
Спасатели призвали позаботься о детях, пожилых и маломобильных гражданах, а также предостерегли от дальних поездок, горных восхождений и морских прогулок.
