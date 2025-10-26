Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 26.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки

15:22 26.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
