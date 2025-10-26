https://crimea.ria.ru/20251026/malenkaya-pevitsa-iz-kryma-proshla-v-final-konkursa-ty-super-1150455585.html
Маленькая певица из Крыма прошла в финал конкурса "Ты супер!"
Маленькая певица из Крыма прошла в финал конкурса "Ты супер!" - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Маленькая певица из Крыма прошла в финал конкурса "Ты супер!"
Участвующая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль прошла в финальный этап. РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T23:14
2025-10-26T23:14
2025-10-26T23:22
новости крыма
музыка
конкурс
крым
вокальный конкурс "ты супер!"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150456731_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fb4b904ea18a7cca19162f346173a28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Участвующая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль прошла в финальный этап.За победу в заключительном полуфинале шоу Дарина боролась вместе с еще семью ребятами. Перед зрителями и жюри девочка исполнила песню "Пикачу".В финал конкурса вместе с маленькой крымчанкой прошли 17-летняя Арина Ковтун из Новосибирска, 17-летняя Николь Джергения из Абхазии и 14-летний Матвей Палаткин из Вологды.Ранее сообщалось, что 9-летняя жительница города Саки Дарина Мигаль участвует в музыкальном конкурсе "Ты супер!" на телеканале НТВ. В Крым она приехала из детского дома Воркуты вместе с братом и сестрой, чтобы жить в новой, приемной семье. Девочка занимается танцами и музыкой.7 сентября на канале НТВ стартовал девятый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" – Дарина с песней "Бобр" прошла в следующий этап конкурса, финал которого состоится 2 ноября.В проекте традиционно принимают участие дети от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, а также приемных и опекунских семьях.В кастинге 9-го сезона свои силы пробовали ребята со всех уголков России и ближнего зарубежья, но на сцену вышли только 50 из них. Участниками 9-го сезона стали ребята из более чем 20 регионов РФ, от Дальнего Востока до южных берегов страны.В составе жюри в этом сезоне: композитор, народный артист России Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер, певец и телеведущий Стас Ярушин и певица, заслуженная артистка России Алсу.Сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами конкурса "Ты супер!"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбоВ Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост"Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150456731_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f47c0743ba683541efb549364f7c9232.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, музыка, конкурс, крым, вокальный конкурс "ты супер!"
Маленькая певица из Крыма прошла в финал конкурса "Ты супер!"
Дарина Мигаль из Крыма прошла в финал конкурса НТВ "Ты супер!"
23:14 26.10.2025 (обновлено: 23:22 26.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Участвующая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль прошла в финальный этап.
За победу в заключительном полуфинале шоу Дарина боролась вместе с еще семью ребятами. Перед зрителями и жюри девочка исполнила песню "Пикачу".
"Ну круто, все судьи сказали: "Я выбираю тебя", как в песне", – сказал ведущий программы Вадим Такменев, когда Дарина завершила исполнение.
В финал конкурса вместе с маленькой крымчанкой прошли 17-летняя Арина Ковтун из Новосибирска, 17-летняя Николь Джергения из Абхазии и 14-летний Матвей Палаткин из Вологды.
Ранее сообщалось
, что 9-летняя жительница города Саки Дарина Мигаль участвует в музыкальном конкурсе "Ты супер!" на телеканале НТВ. В Крым она приехала из детского дома Воркуты вместе с братом и сестрой, чтобы жить в новой, приемной семье. Девочка занимается танцами и музыкой.
7 сентября на канале НТВ стартовал девятый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" – Дарина с песней "Бобр" прошла
в следующий этап конкурса, финал которого состоится 2 ноября.
В проекте традиционно принимают участие дети от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, а также приемных и опекунских семьях.
В кастинге 9-го сезона свои силы пробовали ребята со всех уголков России и ближнего зарубежья, но на сцену вышли только 50 из них. Участниками 9-го сезона стали ребята из более чем 20 регионов РФ, от Дальнего Востока до южных берегов страны.
В составе жюри в этом сезоне: композитор, народный артист России Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер, певец и телеведущий Стас Ярушин и певица, заслуженная артистка России Алсу.
Сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами конкурса "Ты супер!" Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: