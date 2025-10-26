https://crimea.ria.ru/20251026/malenkaya-pevitsa-iz-kryma-proshla-v-final-konkursa-ty-super-1150455585.html

Маленькая певица из Крыма прошла в финал конкурса "Ты супер!"

Маленькая певица из Крыма прошла в финал конкурса "Ты супер!"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Участвующая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль прошла в финальный этап.За победу в заключительном полуфинале шоу Дарина боролась вместе с еще семью ребятами. Перед зрителями и жюри девочка исполнила песню "Пикачу".В финал конкурса вместе с маленькой крымчанкой прошли 17-летняя Арина Ковтун из Новосибирска, 17-летняя Николь Джергения из Абхазии и 14-летний Матвей Палаткин из Вологды.Ранее сообщалось, что 9-летняя жительница города Саки Дарина Мигаль участвует в музыкальном конкурсе "Ты супер!" на телеканале НТВ. В Крым она приехала из детского дома Воркуты вместе с братом и сестрой, чтобы жить в новой, приемной семье. Девочка занимается танцами и музыкой.7 сентября на канале НТВ стартовал девятый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" – Дарина с песней "Бобр" прошла в следующий этап конкурса, финал которого состоится 2 ноября.В проекте традиционно принимают участие дети от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, а также приемных и опекунских семьях.В кастинге 9-го сезона свои силы пробовали ребята со всех уголков России и ближнего зарубежья, но на сцену вышли только 50 из них. Участниками 9-го сезона стали ребята из более чем 20 регионов РФ, от Дальнего Востока до южных берегов страны.В составе жюри в этом сезоне: композитор, народный артист России Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер, певец и телеведущий Стас Ярушин и певица, заслуженная артистка России Алсу.Сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами конкурса "Ты супер!"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбоВ Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост"Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино

