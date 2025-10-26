Рейтинг@Mail.ru
Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль" - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"
Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль" - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"
На площадке арт-кластера "Таврида" в районе мыса Меганом стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль" – масштабное семейное событие, объединившее жителей Крыма,... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T10:07
2025-10-26T10:12
новости крыма
арт-кластер "таврида"
крым
экология
природа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На площадке арт-кластера "Таврида" в районе мыса Меганом стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль" – масштабное семейное событие, объединившее жителей Крыма, туристов и молодых творцов со всей страны, передает корреспондент РИА Новости Крым.Главная особенность фестиваля – возрастная категория 0+, что делает его открытым для гостей любого возраста.Руководитель арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева подчеркнула, что фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. По ее словам, каждый год фестиваль собирает все больше участников и приобретает новые форматы. В этом году для гостей подготовлено свыше 150 мастер-классов, творческих событий и выступлений молодых артистов.Главной частью программы традиционно стала акция по озеленению территории. Участники высаживают более полутора тысяч саженцев – кедров, кипарисов, лаванды и других растений, адаптированных к крымскому климату.Она также отметила рекордный интерес к мероприятию – на участие зарегистрировались более 14 тысяч человек."Первый фестиваль мы делали с небольшой опаской, насколько эта тема будет интересна. Но вот фестиваль проходит уже в третий год, и интерес к нему только растет", – рассказала руководитель арт-кластера.Одним из ключевых нововведений этого года стало открытие гастрономического пространства "Гастро-Юг" – образовательного центра, где молодые повара изучают гастрономическое искусство.Также на фестивале представили новый арт-объект в рамках совместного проекта с Министерством культуры России "Коллекция музеев России"."Ведущие музеи нашей страны поддерживают арт-кластер и помогают размещать здесь арт-объекты. В этом году коллекция пополнилась новым объектом, посвященным эпохе Возрождения и великому художнику Буонаротти. Этот объект мы сделали вместе с музеем Пушкина", – отметила Артемьева.На фестивале выступил народный артист России Олег Газманов, которого называют "легендой Тавриды". Артист не только исполнил свои хиты, но и принял участие в посадке деревьев.Газманов признался, что идея фестиваля ему близка, ведь сажать деревья он начал еще 30 лет назад: сначала на своем участке, а потом в каждом городе, где гастролировал. По его словам, такая акция – важный вклад в сохранение природы.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" – информационные партнеры фестиваля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поставят елку из кораблей и якорейST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России
Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"

"Зеленый фестиваль" в Крыму объединил рекордные 14 тысяч участников со всей России

10:07 26.10.2025 (обновлено: 10:12 26.10.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму стартовал третий "Зеленый фестиваль"
В Крыму стартовал третий Зеленый фестиваль - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На площадке арт-кластера "Таврида" в районе мыса Меганом стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль" – масштабное семейное событие, объединившее жителей Крыма, туристов и молодых творцов со всей страны, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Главная особенность фестиваля – возрастная категория 0+, что делает его открытым для гостей любого возраста.
Руководитель арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева подчеркнула, что фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. По ее словам, каждый год фестиваль собирает все больше участников и приобретает новые форматы. В этом году для гостей подготовлено свыше 150 мастер-классов, творческих событий и выступлений молодых артистов.
Главной частью программы традиционно стала акция по озеленению территории. Участники высаживают более полутора тысяч саженцев – кедров, кипарисов, лаванды и других растений, адаптированных к крымскому климату.

"Будут высажены свыше полутора тысяч саженцев… Всего за время всех фестивалей уже свыше 4,5 тысяч саженцев высажены. Наша большая команда озеленителей помогает участникам и гостям высаживать растения, холит и бережет практически каждый кустик. Потихонечку ландшафт меняется, появляется то самое зеленое наследие, которое мы стараемся беречь и на которое надеемся", – рассказала Артемьева.

Она также отметила рекордный интерес к мероприятию – на участие зарегистрировались более 14 тысяч человек.
"Первый фестиваль мы делали с небольшой опаской, насколько эта тема будет интересна. Но вот фестиваль проходит уже в третий год, и интерес к нему только растет", – рассказала руководитель арт-кластера.
Одним из ключевых нововведений этого года стало открытие гастрономического пространства "Гастро-Юг" – образовательного центра, где молодые повара изучают гастрономическое искусство.
"Мы действительно стараемся развивать не только инфраструктуру, но и считаем, что гастрономия – это тоже искусство. Почти сотня поваров учатся на программе, реализуют свои идеи, исследуют южно-русскую и крымскую кухню. Новые интересные блюда можно попробовать сегодня в рамках зеленого пикника", – добавила Артемьева.
Также на фестивале представили новый арт-объект в рамках совместного проекта с Министерством культуры России "Коллекция музеев России".
"Ведущие музеи нашей страны поддерживают арт-кластер и помогают размещать здесь арт-объекты. В этом году коллекция пополнилась новым объектом, посвященным эпохе Возрождения и великому художнику Буонаротти. Этот объект мы сделали вместе с музеем Пушкина", – отметила Артемьева.
На фестивале выступил народный артист России Олег Газманов, которого называют "легендой Тавриды". Артист не только исполнил свои хиты, но и принял участие в посадке деревьев.
Газманов признался, что идея фестиваля ему близка, ведь сажать деревья он начал еще 30 лет назад: сначала на своем участке, а потом в каждом городе, где гастролировал. По его словам, такая акция – важный вклад в сохранение природы.

"Ты даешь жизнь живому существу. Эти деревья, как дети, как мои песни. Они будут шелестеть где-то там нотами моих песен", – выразил мнение артист.

© РИА Новости КрымТретий "Зеленый фестиваль" в Крыму
Третий Зеленый фестиваль в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости Крым
Третий "Зеленый фестиваль" в Крыму
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" – информационные партнеры фестиваля.
