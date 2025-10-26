Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"

https://crimea.ria.ru/20251026/krym-rastsvetaet-s-tavridoy-startoval-tretiy-zelenyy-festival-1150442091.html
"Зеленый фестиваль" в Крыму объединил рекордные 14 тысяч участников со всей России
10:07 26.10.2025 (обновлено: 10:12 26.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым.
На площадке арт-кластера "Таврида" в районе мыса Меганом стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль" – масштабное семейное событие, объединившее жителей Крыма, туристов и молодых творцов со всей страны, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Главная особенность фестиваля – возрастная категория 0+, что делает его открытым для гостей любого возраста.
Руководитель арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева подчеркнула, что фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. По ее словам, каждый год фестиваль собирает все больше участников и приобретает новые форматы. В этом году для гостей подготовлено свыше 150 мастер-классов, творческих событий и выступлений молодых артистов.
Главной частью программы традиционно стала акция по озеленению территории. Участники высаживают более полутора тысяч саженцев – кедров, кипарисов, лаванды и других растений, адаптированных к крымскому климату.
"Будут высажены свыше полутора тысяч саженцев… Всего за время всех фестивалей уже свыше 4,5 тысяч саженцев высажены. Наша большая команда озеленителей помогает участникам и гостям высаживать растения, холит и бережет практически каждый кустик. Потихонечку ландшафт меняется, появляется то самое зеленое наследие, которое мы стараемся беречь и на которое надеемся", – рассказала Артемьева.
Она также отметила рекордный интерес к мероприятию – на участие зарегистрировались более 14 тысяч человек.
"Первый фестиваль мы делали с небольшой опаской, насколько эта тема будет интересна. Но вот фестиваль проходит уже в третий год, и интерес к нему только растет", – рассказала руководитель арт-кластера.
Одним из ключевых нововведений этого года стало открытие гастрономического пространства "Гастро-Юг" – образовательного центра, где молодые повара изучают гастрономическое искусство.
"Мы действительно стараемся развивать не только инфраструктуру, но и считаем, что гастрономия – это тоже искусство. Почти сотня поваров учатся на программе, реализуют свои идеи, исследуют южно-русскую и крымскую кухню. Новые интересные блюда можно попробовать сегодня в рамках зеленого пикника", – добавила Артемьева.
Также на фестивале представили новый арт-объект в рамках совместного проекта с Министерством культуры России "Коллекция музеев России".
"Ведущие музеи нашей страны поддерживают арт-кластер и помогают размещать здесь арт-объекты. В этом году коллекция пополнилась новым объектом, посвященным эпохе Возрождения и великому художнику Буонаротти. Этот объект мы сделали вместе с музеем Пушкина", – отметила Артемьева.
На фестивале выступил народный артист России Олег Газманов, которого называют "легендой Тавриды". Артист не только исполнил свои хиты, но и принял участие в посадке деревьев.
Газманов признался, что идея фестиваля ему близка, ведь сажать деревья он начал еще 30 лет назад: сначала на своем участке, а потом в каждом городе, где гастролировал. По его словам, такая акция – важный вклад в сохранение природы.
"Ты даешь жизнь живому существу. Эти деревья, как дети, как мои песни. Они будут шелестеть где-то там нотами моих песен", – выразил мнение артист.
РИА Новости Крым
и радио "Спутник в Крыму"
– информационные партнеры фестиваля.
