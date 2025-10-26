https://crimea.ria.ru/20251026/krym-rastsvetaet-s-tavridoy-startoval-tretiy-zelenyy-festival-1150442091.html

Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"

Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль" - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"

На площадке арт-кластера "Таврида" в районе мыса Меганом стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль" – масштабное семейное событие, объединившее жителей Крыма,... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T10:07

2025-10-26T10:07

2025-10-26T10:12

новости крыма

арт-кластер "таврида"

крым

экология

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150442319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c1d0bfa3b7412989f2995d4ee3ae623.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На площадке арт-кластера "Таврида" в районе мыса Меганом стартовал ежегодный "Зеленый фестиваль" – масштабное семейное событие, объединившее жителей Крыма, туристов и молодых творцов со всей страны, передает корреспондент РИА Новости Крым.Главная особенность фестиваля – возрастная категория 0+, что делает его открытым для гостей любого возраста.Руководитель арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева подчеркнула, что фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. По ее словам, каждый год фестиваль собирает все больше участников и приобретает новые форматы. В этом году для гостей подготовлено свыше 150 мастер-классов, творческих событий и выступлений молодых артистов.Главной частью программы традиционно стала акция по озеленению территории. Участники высаживают более полутора тысяч саженцев – кедров, кипарисов, лаванды и других растений, адаптированных к крымскому климату.Она также отметила рекордный интерес к мероприятию – на участие зарегистрировались более 14 тысяч человек."Первый фестиваль мы делали с небольшой опаской, насколько эта тема будет интересна. Но вот фестиваль проходит уже в третий год, и интерес к нему только растет", – рассказала руководитель арт-кластера.Одним из ключевых нововведений этого года стало открытие гастрономического пространства "Гастро-Юг" – образовательного центра, где молодые повара изучают гастрономическое искусство.Также на фестивале представили новый арт-объект в рамках совместного проекта с Министерством культуры России "Коллекция музеев России"."Ведущие музеи нашей страны поддерживают арт-кластер и помогают размещать здесь арт-объекты. В этом году коллекция пополнилась новым объектом, посвященным эпохе Возрождения и великому художнику Буонаротти. Этот объект мы сделали вместе с музеем Пушкина", – отметила Артемьева.На фестивале выступил народный артист России Олег Газманов, которого называют "легендой Тавриды". Артист не только исполнил свои хиты, но и принял участие в посадке деревьев.Газманов признался, что идея фестиваля ему близка, ведь сажать деревья он начал еще 30 лет назад: сначала на своем участке, а потом в каждом городе, где гастролировал. По его словам, такая акция – важный вклад в сохранение природы.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" – информационные партнеры фестиваля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поставят елку из кораблей и якорейST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, арт-кластер "таврида", крым, экология, природа