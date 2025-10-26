https://crimea.ria.ru/20251026/kogda-v-sevastopole-startuet-eksperiment-po-legalizatsii-gostevykh-domov-1150447593.html

Когда в Севастополе стартует эксперимент по легализации гостевых домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Севастополь примет участие в пилотном проекте по легализации гостевых домов – специальный правовой режим для таких средств размещения в регионе начнет действовать с 1 января 2026. Соответствующее решение приняли на заседании правительства на минувшей неделе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что сейчас в Севастополе более 400 гостевых домов.По словам губернатора, на заседании правительства были утверждены положения документа, согласно которым до 31 декабря 2025 года все собственники гостевых домов обязаны пройти процедуру классификации и внести свое средство размещения в специальный государственный реестр."Без этого принимать туристов будет запрещено", – подчеркнул Развожаев.Впоследствии, размещая рекламу услуг в соцсетях и на сайтах бронирования, собственник гостевого дома обязан будет указывать присвоенный его средству размещения уникальный номер, а также ссылку на запись с информацией об объекте в реестре, добавил глава города."Если этого не сделать, объявление могут заблокировать, а классификацию приостановить на срок до 30 дней", – уточнил Развожаев.Он отметил, что проверить, соответствует ли гостевой дом требованиям, можно будет на сайте Росаккредитации.Среди особых требований, которые, согласно правилам, будут предъявляться как к гостевому дому, так и к его собственнику, касаются ограничения по числу комнат (не более 15) и количества одновременно отдыхающих гостей (не более 45 человек).Само здание при этом должно располагаться на земле населенного пункта, предназначенной под ИЖС, личное подсобное хозяйство или садоводство, быть зарегистрировано в Росреестре, состоять на кадастровом учете и не быть самовольной постройкой, уточнил губернатор.О том, что власти Севастополя разработали законопроект "О проведении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов" по легализации гостевых домов для участия в федеральном эксперименте, стало известно в сентябре. Тогда документ проходил оценку регулирующего воздействия. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников сообщал, что инициатива получила поддержку бизнес-сообщества и общественности.Закон о легализации гостевых домов в Республике Крым появился летом текущего года. Решение приняли на внеочередной сессии Госсовета РК 22 августа. Документом введено определение гостевого дома, уточнены его характеристики и порядок получения идентификационного номера, с указанием которого с 1 января 2026 года будет возможно размещение информации о гостевом доме. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестрВыйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовыватьсяОтели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма

