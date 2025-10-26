https://crimea.ria.ru/20251026/kogda-v-sevastopole-startuet-eksperiment-po-legalizatsii-gostevykh-domov-1150447593.html
Когда в Севастополе стартует эксперимент по легализации гостевых домов
Когда в Севастополе стартует эксперимент по легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Когда в Севастополе стартует эксперимент по легализации гостевых домов
Севастополь примет участие в пилотном проекте по легализации гостевых домов – специальный правовой режим для таких средств размещения в регионе начнет... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T15:48
2025-10-26T15:48
2025-10-26T15:48
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
гостевые дома
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1e/1142271712_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc706181aaa06facffad4704a2accb37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Севастополь примет участие в пилотном проекте по легализации гостевых домов – специальный правовой режим для таких средств размещения в регионе начнет действовать с 1 января 2026. Соответствующее решение приняли на заседании правительства на минувшей неделе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что сейчас в Севастополе более 400 гостевых домов.По словам губернатора, на заседании правительства были утверждены положения документа, согласно которым до 31 декабря 2025 года все собственники гостевых домов обязаны пройти процедуру классификации и внести свое средство размещения в специальный государственный реестр."Без этого принимать туристов будет запрещено", – подчеркнул Развожаев.Впоследствии, размещая рекламу услуг в соцсетях и на сайтах бронирования, собственник гостевого дома обязан будет указывать присвоенный его средству размещения уникальный номер, а также ссылку на запись с информацией об объекте в реестре, добавил глава города."Если этого не сделать, объявление могут заблокировать, а классификацию приостановить на срок до 30 дней", – уточнил Развожаев.Он отметил, что проверить, соответствует ли гостевой дом требованиям, можно будет на сайте Росаккредитации.Среди особых требований, которые, согласно правилам, будут предъявляться как к гостевому дому, так и к его собственнику, касаются ограничения по числу комнат (не более 15) и количества одновременно отдыхающих гостей (не более 45 человек).Само здание при этом должно располагаться на земле населенного пункта, предназначенной под ИЖС, личное подсобное хозяйство или садоводство, быть зарегистрировано в Росреестре, состоять на кадастровом учете и не быть самовольной постройкой, уточнил губернатор.О том, что власти Севастополя разработали законопроект "О проведении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов" по легализации гостевых домов для участия в федеральном эксперименте, стало известно в сентябре. Тогда документ проходил оценку регулирующего воздействия. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников сообщал, что инициатива получила поддержку бизнес-сообщества и общественности.Закон о легализации гостевых домов в Республике Крым появился летом текущего года. Решение приняли на внеочередной сессии Госсовета РК 22 августа. Документом введено определение гостевого дома, уточнены его характеристики и порядок получения идентификационного номера, с указанием которого с 1 января 2026 года будет возможно размещение информации о гостевом доме. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестрВыйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовыватьсяОтели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1e/1142271712_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a4f48d46f983bb66c59dc8054eb9d5e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, гостевые дома, внутренний туризм
Когда в Севастополе стартует эксперимент по легализации гостевых домов
В Севастополе анонсировали старт эксперимента по легализации услуг гостевых домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Севастополь примет участие в пилотном проекте по легализации гостевых домов – специальный правовой режим для таких средств размещения в регионе начнет действовать с 1 января 2026. Соответствующее решение приняли на заседании правительства на минувшей неделе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что сейчас в Севастополе более 400 гостевых домов.
"Сейчас в Севастополе более 400 гостевых домов. Новый законопроект позволит сделать эту сферу деятельности более понятной, прозрачной и даст, в том числе, дополнительные возможности для привлечения доходов в городской бюджет", – проинформировал Развожаев.
По словам губернатора, на заседании правительства были утверждены положения документа, согласно которым до 31 декабря 2025 года все собственники гостевых домов обязаны пройти процедуру классификации и внести свое средство размещения в специальный государственный реестр.
"Без этого принимать туристов будет запрещено", – подчеркнул Развожаев.
Впоследствии, размещая рекламу услуг в соцсетях и на сайтах бронирования, собственник гостевого дома обязан будет указывать присвоенный его средству размещения уникальный номер, а также ссылку на запись с информацией об объекте в реестре, добавил глава города.
"Если этого не сделать, объявление могут заблокировать, а классификацию приостановить на срок до 30 дней", – уточнил Развожаев.
Он отметил, что проверить, соответствует ли гостевой дом требованиям, можно будет на сайте Росаккредитации.
Среди особых требований, которые, согласно правилам, будут предъявляться как к гостевому дому, так и к его собственнику, касаются ограничения по числу комнат (не более 15) и количества одновременно отдыхающих гостей (не более 45 человек).
Само здание при этом должно располагаться на земле населенного пункта, предназначенной под ИЖС, личное подсобное хозяйство или садоводство, быть зарегистрировано в Росреестре, состоять на кадастровом учете и не быть самовольной постройкой, уточнил губернатор.
"Собственником дома должно быть физическое лицо. Если владельцев несколько, один из них может внести дом в реестр, получив согласие от остальных. Если одно физлицо владеет несколькими гостевыми домами, то зарегистрировать можно только один объект – по своему выбору", – добавил Развожаев.
О том, что власти Севастополя разработали законопроект "О проведении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов" по легализации гостевых домов для участия в федеральном эксперименте, стало известно в сентябре. Тогда документ проходил оценку регулирующего воздействия. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников сообщал, что инициатива получила поддержку бизнес-сообщества и общественности.
Закон о легализации гостевых домов в Республике Крым появился летом текущего года. Решение приняли
на внеочередной сессии Госсовета РК 22 августа. Документом введено определение гостевого дома, уточнены его характеристики и порядок получения идентификационного номера, с указанием которого с 1 января 2026 года будет возможно размещение информации о гостевом доме. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: