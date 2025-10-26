https://crimea.ria.ru/20251026/kakoy-segodnya-prazdnik-26-oktyabrya-1132298783.html

Какой сегодня праздник: 26 октября

Какой сегодня праздник: 26 октября

Сегодня в России празднуют День без бумаги, в Северной Америке – День тыквы, а в Азербайджане – День граната.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют День без бумаги, в Северной Америке – День тыквы, а в Азербайджане – День граната. В этот день в 1492 году изобретен карандаш с грифелем, в 1977 в широкий прокат вышел фильм "Служебный роман", а еще спустя год Всемирная организация здравоохранения объявила об уничтожении в природе вируса оспы. В этот день родились русский поэт и писатель Андрей Белый, американский политик и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк.Что празднуют в миреВ России 26 октября отмечают День без бумаги. Все для того, чтобы использовать бумагу рационально, поскольку расходы древесины на ее изготовление просто фантастические. Например, в среднестатистический почтовый ящик за год падает примерно 200 тысяч деревьев в виде печатной рекламы. Причем за 20 лет потребление бумаги возросло почти на 150%. Появление компьютеров и принтеров и ситуацию не улучшило.С точки зрения ботаники тыква – это ягода, которая может весить до шести центнеров. А с точки зрения жителей Северной Америки это не имеет никакого значения, поскольку даже если тыкву объявят травой, любить ее американцы меньше не станут. В ее честь за океаном даже специальный праздник учредили – Национальный День тыквы, который отмечают именно сегодня. В этот день тыкву варят и запекают, а еще пекут делают пироги и готовят тыквенные соки. Все это тыквенное великолепие едят вместе с друзьями и близкими."Тыква хорошо, а гранат – лучше", – такого мнения придерживаются жители Азербайджана, которые ежегодно с 2006 года отмечают День граната. Праздник проходит в городе Гейчае по официальному сценарию, с выступлениями главы местной администрации и других важных лиц. Но есть и приятная часть: всех желающих угощают свежим гранатовым соком из плодов, выращенных на этой земле, а вечером устраивают концерт и салют.Еще сегодня можно отметить Праздник приятных неожиданностей и День кутания в пледы. Именины у Вениамина, Златы, Карпа, Никиты, Дмитрия.Знаменательные датыВ этот день в 1492 году английские пастухи из местности Камберленд нашли в земле темную массу, которой стали метить овец. Потом пастухи подумали: "А ведь этой штукой можно рисовать!" И стали рисовать. А еще чуть позже решили, что хватит пачкать руки, и заключили это нечто между деревянными палочками, перевязав бечевкой. Но пока это изобретение было безымянным. До тех пор, пока некий французский художник Эммануэль Пуаре не придумал себе аристократично звучащий на французский манер псевдоним Caran d’Ache, соединив два тюркских слова, обозначавших вместе "черный камень". А еще чуть позже это словосочетание в качестве названия выбрала одна швейцарская фирма, выпускавшая пишущие инструменты и аксессуары. Так появился не только карандаш, но и его название.В 1977 в широкий прокат вышла одна из самых любимых советских комедий "Служебный роман", которую в первый же месяц посмотрели почти 60 миллионов человек! И до сих пор история чудесной трансформации Мымры смотрится на одном дыхании. Когда у Эльдара Рязанова спросили, что же такого особенного в этой картине, режиссер ответил, что весь секрет в том, что во время съемок он был влюблен.В 1978-м Всемирная организация здравоохранения объявила об уничтожении в природе вируса оспы. Идея программы искоренения заболевания была проста: массовой вакцинацией перекрыть вирусу оспы пути распространения, пока не останется на Земле один-единственный больной. Его найти и посадить на карантин. На деле это оказалось чуть сложнее, чем на словах. Но ученые все-таки справились. Правда, сейчас снова переживают, поскольку по планете зашагал вирус оспы обезьян, который теперь заражает людей и имеет шансы заместить вирус оспы человека.Кто родился в этот деньВ этот день 145 дет назад на свет появился русский писатель, поэт, критик, мемуарист, один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма Андрей Белый. В действительности литератора звали Борисом Бугаевым. А еще он творил под псевдонимами "Гамма", "Дельта" и "Быков".Американский политик и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон сегодня отмечает 78-летие. Когда Хиллари исполнилось 12 лет, она написала в НАСА, чтобы спросить, как она может стать космонавтом. Но ей ответили, что женщин в космонавты не принимают. "Ну и ладно", – подумала девочка. И сделала головокружительную карьеру на земле.40 лет сегодня исполнилось главной "матери драконов" красотке Эмилии Кларк. Кстати, привлекательной ее считают не только фанаты "Игры престолов". В 2014 году читатели AskMen назвали ее самой желанной женщиной в мире. А годом спустя она получила престижный титул Самой сексуальной женщины планеты по версии журнала Esquire.Также в этот день родились русский живописец Василий Верещагин, советский военачальник, Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, советский и российский кинорежиссер, создатель серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", а также картины "Зимняя вишня" Игорь Масленников.

