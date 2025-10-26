https://crimea.ria.ru/20251026/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1150435303.html
Какой будет погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-26T00:01
2025-10-26T00:01
2025-10-25T17:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.
В Крыму в воскресенье ожидается до 18 градусов тепла