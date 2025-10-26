Рейтинг@Mail.ru
Какой будет погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251026/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1150435303.html
Какой будет погода в Крыму в воскресенье
Какой будет погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Какой будет погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-26T00:01
2025-10-25T17:56
крым
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
крымский гидрометцентр
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150434980_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_6737f2958f26cb6fb299fd4e95ec848d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251025/na-krym-idet-novyy-shtorm-1150425033.html
крым
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150434980_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_ae5b337ac5fa9fa39201d7846b705c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, крымский гидрометцентр, новости крыма
Какой будет погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье ожидается до 18 градусов тепла

00:01 26.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсенний пляж в Крыму
Осенний пляж в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье без осадков, лишь к вечеру местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью + 5…10; днем +16…19, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Судак - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Вчера, 12:07
На Крым идет новый шторм
 
КрымКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:39Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани
22:41В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
21:45Трамп поставил условие для встречи с Путиным
21:42Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре
21:40Gripen для ВСУ и повреждение плотины в Белгороде – главное за день
21:25Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
21:24Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
21:07Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
20:42В России изменятся ставки таможенных сборов на импортные товары
20:20Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
20:01Какими овощами Крым себя полностью обеспечивает
19:37Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами
19:12Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах
18:50Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий
18:44Рад вернуться домой: шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву
18:39Глаза змеи и когти рыси: таксидермист оживляет мертвую природу
18:13Серия взрывов прогремела в Харькове
17:44Эксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму
Лента новостейМолния