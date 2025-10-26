https://crimea.ria.ru/20251026/ekspert-rasskazala-ob-ulovkakh-prodavtsov-s-tsennikami-v-magazinakh-1149355561.html

Эксперт рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах

Эксперт рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Эксперт рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах

Все ценники в магазинах должны быть единообразны с точки зрения размера шрифта – иное является нарушением закона о правах потребителей. Покупатели также имеют... РИА Новости Крым, 26.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Все ценники в магазинах должны быть единообразны с точки зрения размера шрифта – иное является нарушением закона о правах потребителей. Покупатели также имеют право потребовать продать товары именно по той стоимости, которая указана на ценниках. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук.В случаях, когда ценников много и они размещены хаотично, например, на морозильных ларях, Анельчук рекомендует искать в торговых залах специальные приборы, позволяющие, отсканировав штрих-код, узнать стоимость того или иного товара. При этом член экспертного совета заявила, что размещение таких приборов не является индульгенцией для продавца."Размещение таких устройств не означает, что можно продавать товар без ценника, сославшись на то, что потребитель может проверить цену на кассе или где-то на сканере. Конечно же, ценники должны быть, и они должны быть читаемы", – сказала гостья эфира.При этом эксперт подчеркнула, что методика "подстраховки" в точках продажи размещением объявлений, что цены могут быть не актуальными, к примеру, из-за переучета, не должна оправдывать продавцов.И напомнила, что в случае, если для покупателя на кассе озвучивается более высокая стоимость товара, чем указанная на ценнике, потребитель имеет полное право требовать продажи товара по изначально заявленной стоимости, так как в соответствии с гражданским кодексом ценник на товар является публичной офертой. То есть это официальное предложение продавца заключить договор купли-продажи именно по указанной на ценнике стоимости, подытожила член экспертного совета ОП Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

