Эксперт рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым.
Все ценники в магазинах должны быть единообразны с точки зрения размера шрифта – иное является нарушением закона о правах потребителей. Покупатели также имеют право потребовать продать товары именно по той стоимости, которая указана на ценниках. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук.
"Потребитель, посмотрев на ценник, должен понять, что он относится именно к этому товару. То есть должно быть указано наименование товара, и должно быть видно, сколько этот товар стоит", – сказала специалист.
В случаях, когда ценников много и они размещены хаотично, например, на морозильных ларях, Анельчук рекомендует искать в торговых залах специальные приборы, позволяющие, отсканировав штрих-код, узнать стоимость того или иного товара. При этом член экспертного совета заявила, что размещение таких приборов не является индульгенцией для продавца.
"Размещение таких устройств не означает, что можно продавать товар без ценника, сославшись на то, что потребитель может проверить цену на кассе или где-то на сканере. Конечно же, ценники должны быть, и они должны быть читаемы", – сказала гостья эфира.
При этом эксперт подчеркнула, что методика "подстраховки" в точках продажи размещением объявлений, что цены могут быть не актуальными, к примеру, из-за переучета, не должна оправдывать продавцов.
"Есть правила продажи товара по договору купли-продажи. Эти правила предписывают, что на каждый товар должен быть ценник, содержащий актуальную информацию о реализуемых товарах. В любом случае, какие бы оговорки и объявления ни размещал продавец, это его не освобождает от обязанности доводить до сведения потребителей актуальную информацию о цене товара", – подчеркнула специалист.
И напомнила, что в случае, если для покупателя на кассе озвучивается более высокая стоимость товара, чем указанная на ценнике, потребитель имеет полное право требовать продажи товара по изначально заявленной стоимости, так как в соответствии с гражданским кодексом ценник на товар является публичной офертой. То есть это официальное предложение продавца заключить договор купли-продажи именно по указанной на ценнике стоимости, подытожила член экспертного совета ОП Крыма.
