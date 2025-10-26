https://crimea.ria.ru/20251026/do-administratsii-ssha-donesena-informatsiya-ob-ispytaniyakh-burevestnika-1150448214.html

До администрации США донесена информация об испытаниях "Буревестника"

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о сегодняшней встрече...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о сегодняшней встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом.И проинформировал, что российская делегация третий день в США доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию. Делегация РФ доносит до американского руководства мысль, что решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его первопричин.Очень много людей пытаются сорвать диалог с РФ, отметил спецпредставитель президента и подчеркнул, что Россия настроена на конструктивный диалог.В ближайшее время будет организована встреча конгрессменов США с представителями Госдумы РФ, что станет важным диалогом между парламентами двух стран, сообщил Дмитриев.

