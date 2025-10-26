До администрации США донесена информация об испытаниях "Буревестника"
16:07 26.10.2025 (обновлено: 16:21 26.10.2025)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о сегодняшней встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом.
"Мы уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", – сказал Дмитриев.
И проинформировал, что российская делегация третий день в США доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию. Делегация РФ доносит до американского руководства мысль, что решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его первопричин.
Очень много людей пытаются сорвать диалог с РФ, отметил спецпредставитель президента и подчеркнул, что Россия настроена на конструктивный диалог.
В ближайшее время будет организована встреча конгрессменов США с представителями Госдумы РФ, что станет важным диалогом между парламентами двух стран, сообщил Дмитриев.