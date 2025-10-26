Рейтинг@Mail.ru
Больше 1200 человек пропали в Крыму с начала года
Больше 1200 человек пропали в Крыму с начала года
Больше 1200 человек пропали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Больше 1200 человек пропали в Крыму с начала года
В полицию Крыма поступило более 1200 заявлений и сообщений о без вести пропавших людях с начала текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 26.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В полицию Крыма поступило более 1200 заявлений и сообщений о без вести пропавших людях с начала текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц МВД по региону, подполковник полиции Николай Лапик.Поиском без вести пропавших граждан занимается не только управление уголовного розыска, но и вся полиция, в зависимости от специфики сообщения, заявления и обстоятельств пропажи гражданина – совершеннолетнего или несовершеннолетнего, добавил Лапик.Только после того, как заявление о пропавшем человеке зарегистрировано в полиции, к поискам также подключаются волонтеры, отметил руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.По его словам, родителям попавших детей не стоит ждать трех суток, повод позвонить в полицию может быть уже тогда, когда ребенок задерживается из школы на час и не выходит на связь."Нужно обращаться моментально, сразу звонить в полицию. У многих родителей есть страх, мол, если вдруг что, буду виноватым, сами пытаются искать. Но первые часы и минуты – это драгоценное время", – сказал Зуянов.И выразил мнение, что подростки уезжают из дома, движимые романтическими чувствами, навстречу любви, а также из-за деструктивного контента в интернете, буллинга в школе, из-за ссоры с родителями, поэтому так важно общаться с ребенком, узнавать, чем он интересуется."Иногда ребенка на уход из дома толкает желание пожить самостоятельной жизнью. У нас был пример: мальчик в 11 лет решил, что он уже взрослый и ушел из дома. Мы его искали в Севастополе три дня. За это время он успел устроиться на работу – раздавать листовки, и в старой машине, которая стояла на улице, оборудовал себе жилье", – вспомнил Зуянов.И добавил, что взрослые люди в основном уходят из дома по состоянию здоровья, когда, например, из-за старческих болезней теряют память.По словам Зуянова, летом заявок о пропаже людей традиционно становится больше. Это связано с большим притоком людей в Крым, люди идут в горы, в лес. Накладывают отпечаток и каникулы, желание детей погулять. У пожилых людей в жару обостряются хронические заболевания, в том числе связанные с расстройством памяти, объяснял он.Ранее сообщалось, что в Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елены Горгадзе, большая часть пропавших – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизниМеры профилактики и организация поиска детей в КрымуКаждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей
19:51 26.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В полицию Крыма поступило более 1200 заявлений и сообщений о без вести пропавших людях с начала текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц МВД по региону, подполковник полиции Николай Лапик.

"В территориальные органы МВД России, подчиненные МВД по Республике Крым, с начала года поступило 1238 заявлений и сообщений об исчезновении граждан. Местонахождение 1205 граждан было установлено на первоначальном этапе, то есть в срок до десяти суток", – сказал он, уточнив, что эффективность розыска на первоначальном этапе составляет 97,3% от общего числа поступивших заявлений и сообщений.

Поиском без вести пропавших граждан занимается не только управление уголовного розыска, но и вся полиция, в зависимости от специфики сообщения, заявления и обстоятельств пропажи гражданина – совершеннолетнего или несовершеннолетнего, добавил Лапик.
Только после того, как заявление о пропавшем человеке зарегистрировано в полиции, к поискам также подключаются волонтеры, отметил руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.
"Мы в марте образовались в отдельный отряд. С этого периода к нам поступила 261 заявка на поиск людей. 181 человек найдены живыми, и, к сожалению, 17 – погибшими. Из общего количества обращений – 84 о пропаже несовершеннолетних, из которых 82 найдены живыми, двое – погибшими", – проинформировал Зуянов.
По его словам, родителям попавших детей не стоит ждать трех суток, повод позвонить в полицию может быть уже тогда, когда ребенок задерживается из школы на час и не выходит на связь.
"Нужно обращаться моментально, сразу звонить в полицию. У многих родителей есть страх, мол, если вдруг что, буду виноватым, сами пытаются искать. Но первые часы и минуты – это драгоценное время", – сказал Зуянов.
И выразил мнение, что подростки уезжают из дома, движимые романтическими чувствами, навстречу любви, а также из-за деструктивного контента в интернете, буллинга в школе, из-за ссоры с родителями, поэтому так важно общаться с ребенком, узнавать, чем он интересуется.
"Иногда ребенка на уход из дома толкает желание пожить самостоятельной жизнью. У нас был пример: мальчик в 11 лет решил, что он уже взрослый и ушел из дома. Мы его искали в Севастополе три дня. За это время он успел устроиться на работу – раздавать листовки, и в старой машине, которая стояла на улице, оборудовал себе жилье", – вспомнил Зуянов.
И добавил, что взрослые люди в основном уходят из дома по состоянию здоровья, когда, например, из-за старческих болезней теряют память.
По словам Зуянова, летом заявок о пропаже людей традиционно становится больше. Это связано с большим притоком людей в Крым, люди идут в горы, в лес. Накладывают отпечаток и каникулы, желание детей погулять. У пожилых людей в жару обостряются хронические заболевания, в том числе связанные с расстройством памяти, объяснял он.
Ранее сообщалось, что в Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елены Горгадзе, большая часть пропавших – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.
