11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.10.2025

11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем, четыре – над Азовским.Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 – над Тульской, по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской, два – над территорией Московского региона и по одному беспилотнику – над Курской и Липецкой областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

