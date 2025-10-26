https://crimea.ria.ru/20251026/11-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1150440214.html
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.10.2025
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T07:27
2025-10-26T07:27
2025-10-26T07:34
новости
черное море
азовское море
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем, четыре – над Азовским.Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 – над Тульской, по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской, два – над территорией Московского региона и по одному беспилотнику – над Курской и Липецкой областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_81460afd3b7572c259a5017cf32fa48c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, черное море, азовское море, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
Над Черным и Азовским морями сбили 11 беспилотников
07:27 26.10.2025 (обновлено: 07:34 26.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем, четыре – над Азовским.
Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 – над Тульской, по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской, два – над территорией Московского региона и по одному беспилотнику – над Курской и Липецкой областями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.