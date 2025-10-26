Рейтинг@Mail.ru
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.10.2025
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.10.2025
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и РИА Новости Крым, 26.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем, четыре – над Азовским.Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 – над Тульской, по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской, два – над территорией Московского региона и по одному беспилотнику – над Курской и Липецкой областями.
11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

Над Черным и Азовским морями сбили 11 беспилотников

07:27 26.10.2025 (обновлено: 07:34 26.10.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 82 дрона ВСУ, 11 из них над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Черным морем, четыре – над Азовским.
Также 30 украинских дронов были ликвидированы над Брянской областью, 26 – над Тульской, по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской, два – над территорией Московского региона и по одному беспилотнику – над Курской и Липецкой областями.
