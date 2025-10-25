Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/vsu-povredili-plotinu-belgorodskogo-vodokhranilischa-1150425221.html
ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища - РИА Новости Крым, 25.10.2025
ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
ВСУ нанесли удар по плотине белгородского водохранилища. Есть угроза попытки полного разрушения конструкции, поэтому жителям близлежащих сел и города Шебекино... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T12:14
2025-10-25T12:32
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
атаки всу
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150425296_0:16:1175:676_1920x0_80_0_0_4074887a314d4e69a97f29e26acc13e8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по плотине белгородского водохранилища. Есть угроза попытки полного разрушения конструкции, поэтому жителям близлежащих сел и города Шебекино предлагают переезд во временные пункты размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации губернатора, тем, у кого нет возможности переехать к родственникам, начали предлагать выезд в ПВР Белгорода.Ранее сообщалось, что более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены домаРанены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригородуВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150425296_0:0:1145:859_1920x0_80_0_0_4f5fbc0487e69f23705dab3b42d1f15c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, атаки всу, безопасность, новости
ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища

В результате удара ВСУ повреждена плотина белгородского водохранилища – началась эвакуация

12:14 25.10.2025 (обновлено: 12:32 25.10.2025)
 
© Фото из соцсетейВ результате удара ВСУ повреждена плотина белгородского водохранилища
В результате удара ВСУ повреждена плотина белгородского водохранилища
© Фото из соцсетей
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по плотине белгородского водохранилища. Есть угроза попытки полного разрушения конструкции, поэтому жителям близлежащих сел и города Шебекино предлагают переезд во временные пункты размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", – написал он в Telegram.

По информации губернатора, тем, у кого нет возможности переехать к родственникам, начали предлагать выезд в ПВР Белгорода.
"Информация актуальна для жителей сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и города Шебекино", – добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома
Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковАтаки ВСУБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
12:29Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
12:21Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
12:19Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
12:14ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
12:07На Крым идет новый шторм
11:59Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто
11:38Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов
11:28Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
11:12Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди
10:50Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно
10:39Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
10:25В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег
10:08Крымский мост – очередь выросла в два раза за час
10:01В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
09:50Туристов из ЕС в России заменят гости с Востока и Азии
09:36Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи
09:15Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
09:07Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:47Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве
Лента новостейМолния