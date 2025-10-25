https://crimea.ria.ru/20251025/vsu-povredili-plotinu-belgorodskogo-vodokhranilischa-1150425221.html

ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища

2025-10-25T12:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по плотине белгородского водохранилища. Есть угроза попытки полного разрушения конструкции, поэтому жителям близлежащих сел и города Шебекино предлагают переезд во временные пункты размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации губернатора, тем, у кого нет возможности переехать к родственникам, начали предлагать выезд в ПВР Белгорода.Ранее сообщалось, что более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены домаРанены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригородуВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей

