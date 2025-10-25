https://crimea.ria.ru/20251025/voditel-otvleklas-na-plach-rebenka-pod-rostovom-perevernulos-avto-1150424245.html
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто
В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T11:59
2025-10-25T11:59
2025-10-25T11:38
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
происшествия
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150424100_0:112:960:652_1920x0_80_0_0_1986b22421c8c018704b47f69f9c41f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Отмечается, что авария произошла в субботу на трассе Ростов – Ставрополь. В результате ребенок 2024 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма семья с 8-летним ребенком погибла при столкновении с большегрузом. Предварительно установлено, что фура сдавала назад и и раздавила легковушку, в которой ехали люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150424100_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_bd8ceb9f30eaa6c7950900f47166f9c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, происшествия, дтп, новости
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто
В Ростовской области машина с двумя детьми съехала в кювет и перевернулась