Рейтинг@Mail.ru
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/voditel-otvleklas-na-plach-rebenka-pod-rostovom-perevernulos-avto-1150424245.html
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто
В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T11:59
2025-10-25T11:38
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
происшествия
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150424100_0:112:960:652_1920x0_80_0_0_1986b22421c8c018704b47f69f9c41f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Отмечается, что авария произошла в субботу на трассе Ростов – Ставрополь. В результате ребенок 2024 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма семья с 8-летним ребенком погибла при столкновении с большегрузом. Предварительно установлено, что фура сдавала назад и и раздавила легковушку, в которой ехали люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150424100_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_bd8ceb9f30eaa6c7950900f47166f9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, происшествия, дтп, новости
Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто

В Ростовской области машина с двумя детьми съехала в кювет и перевернулась

11:59 25.10.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области машина с двумя детьми съехала в кювет и перевернулась
В Ростовской области машина с двумя детьми съехала в кювет и перевернулась
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла в субботу на трассе Ростов – Ставрополь.
"Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительным данным, отвлеклась на плачь ребенка находившегося впереди автомобиля на пассажирском сидении пристегнутым в детском кресле, в результате чего допустила съезд в кювет по ходу движения с дальнейшим опрокидыванием автомобиля. В салоне находились двое детей 2024 года рождения 2021 года рождения", - сказано в сообщении.
В результате ребенок 2024 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма семья с 8-летним ребенком погибла при столкновении с большегрузом. Предварительно установлено, что фура сдавала назад и и раздавила легковушку, в которой ехали люди.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьГосавтоинспекция Ростовской областиПроисшествияДТПНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
12:29Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
12:21Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
12:19Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
12:14ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
12:07На Крым идет новый шторм
11:59Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто
11:38Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов
11:28Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
11:12Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди
10:50Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно
10:39Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
10:25В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег
10:08Крымский мост – очередь выросла в два раза за час
10:01В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
09:50Туристов из ЕС в России заменят гости с Востока и Азии
09:36Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи
09:15Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
09:07Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:47Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве
Лента новостейМолния