Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто

25.10.2025

В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Отмечается, что авария произошла в субботу на трассе Ростов – Ставрополь. В результате ребенок 2024 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма семья с 8-летним ребенком погибла при столкновении с большегрузом. Предварительно установлено, что фура сдавала назад и и раздавила легковушку, в которой ехали люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

