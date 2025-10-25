https://crimea.ria.ru/20251025/v-rossii-izmenyatsya-stavki-tamozhennykh-sborov-na-importnye-tovary-1150437436.html

В России изменятся ставки таможенных сборов на импортные товары

В России с 1 января 2026 года будут актуализированы ставки таможенных сборов на ввозимые на территорию России товары с учетом накопленной инфляции

2025-10-25T20:42

2025-10-25T20:42

2025-10-25T20:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России с 1 января 2026 года будут актуализированы ставки таможенных сборов на ввозимые на территорию России товары с учетом накопленной инфляции, сообщил Минпромторг.Отмечается, что их адаптируют к уровню накопленной инфляции в рамках обязательств РФ во Всемирной торговой организации. Новые значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций, уточнили в ведомстве.Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, чтобы участники внешнеторговой деятельности смогли адаптироваться к новым условиям, уточнили в Минпромторге. С нового года ставка для партии свыше десяти миллионов рублей составит 73 860 рублей. Ранее ставка действовала для партии свыше семи миллионов рублей и составляла 30 тысяч рублей. Также будут доиндексированы ставки сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется.Кроме того, проиндексируют таможенные сборы на радиоэлектронику. Если ранее к ним применялись максимальные ставки в размере 30 тысяч рублей вне зависимости от объема поставок, то с начала 2026 года они составят 73 860 рублей.При этом не изменятся ставки, взимаемые с экспорта и товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов.При этом ставки, которые уже индексировались ранее, будут доиндексированы на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между ранее проведенной индексацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

