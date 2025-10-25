https://crimea.ria.ru/20251025/ukrainskaya-mina-probila-kryshu-shkoly-v-kakhovke-1150431308.html

Украинская мина пробила крышу школы в Каховке

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу одной из школ города и не разорвалась. Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.По его данным, на данный момент опасности снаряд не представляет.Ранее в субботу сообщалось, что украинские боевики повредили плотину белгородского водохранилища. Существует риск попытки повторных ударов для полного разрушения конструкции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В целях безопасности жителей близлежащих сел и города Шебекино призывают отправиться в пункты временного размещения в Белгороде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской областиНовые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный жительЖитель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ

