Украинская мина пробила крышу школы в Каховке - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу одной из школ города и не разорвалась. Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T16:58
2025-10-25T16:35
херсонская область
каховка
павел филипчук
происшествия
школа
атаки всу
обстрелы всу
новые регионы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150431193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ca2987daec38656aade0daf853ae42e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу одной из школ города и не разорвалась. Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.По его данным, на данный момент опасности снаряд не представляет.Ранее в субботу сообщалось, что украинские боевики повредили плотину белгородского водохранилища. Существует риск попытки повторных ударов для полного разрушения конструкции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В целях безопасности жителей близлежащих сел и города Шебекино призывают отправиться в пункты временного размещения в Белгороде.
херсонская область
каховка
новые регионы россии
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке

В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу школы

16:58 25.10.2025
 
© Telegram главы Каховского муниципального округа Павла ФилипчукаВ Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу школы
В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу школы
© Telegram главы Каховского муниципального округа Павла Филипчука
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу одной из школ города и не разорвалась. Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась. Были вызваны саперы", - написал он в Telegram и опубликовал фото последствий прилета.
По его данным, на данный момент опасности снаряд не представляет.
Ранее в субботу сообщалось, что украинские боевики повредили плотину белгородского водохранилища. Существует риск попытки повторных ударов для полного разрушения конструкции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В целях безопасности жителей близлежащих сел и города Шебекино призывают отправиться в пункты временного размещения в Белгороде.
