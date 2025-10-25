https://crimea.ria.ru/20251025/ukrainskaya-mina-probila-kryshu-shkoly-v-kakhovke-1150431308.html
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу одной из школ города и не разорвалась. Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T16:58
2025-10-25T16:58
2025-10-25T16:35
херсонская область
каховка
павел филипчук
происшествия
школа
атаки всу
обстрелы всу
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150431193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ca2987daec38656aade0daf853ae42e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу одной из школ города и не разорвалась. Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.По его данным, на данный момент опасности снаряд не представляет.Ранее в субботу сообщалось, что украинские боевики повредили плотину белгородского водохранилища. Существует риск попытки повторных ударов для полного разрушения конструкции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В целях безопасности жителей близлежащих сел и города Шебекино призывают отправиться в пункты временного размещения в Белгороде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской областиНовые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный жительЖитель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ
https://crimea.ria.ru/20251009/vsu-nachali-skidyvat-na-khersonskuyu-oblast-zaminirovannye-rasteniya-1150070089.html
херсонская область
каховка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150431193_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0759ff09413344d7bbab59d48b4decd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, каховка, павел филипчук, происшествия, школа, атаки всу, обстрелы всу, новые регионы россии, новости
Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
В Каховке Херсонской области украинская мина пробила крышу школы