Уголовная ответственность вводится в России для иноагентов

С 26 октября в России вступают в силу внесенные в Уголовный кодекс изменения, которые ужесточат ответственность за уклонение от исполнения обязанностей... 25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. С 26 октября в России вступают в силу внесенные в Уголовный кодекс изменения, которые ужесточат ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.25 сентября Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов."С 26 октября вступают в силу изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ в части усиления ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.Теперь иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы после однократного нарушения статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") или в случае наличия судимости за аналогичное преступление.Более того, изменения в законе отменили условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности по статье 330.1 УК РФ.Председатель Госдумы отмечал, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы, распространяют их. Статистика Верховного суда показывает, что количество административных правонарушений в этой сфере увеличилось за 2023–2024 годы на 40,9%.Закон об иноагентах был принят в 2022 году. На сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д, сообщал ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Со стороны Крыма ранее в ГД была направлена законодательная инициатива об установлении дополнительных требований в отношении таких лиц. Соответствующая инициатива уже поддержана на федеральном уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистовИнициатива Крыма по иноагентам отправлена в ГосдумуВ Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России

